وقف در غرب و آمریکای لاتین جایگاه ویژه ای دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سبحانی، سفیر سابق ایران در ونزوئلا گفت: وقف در کشورهای غربی جایگاهی ویژه و مهم دارد تا جایی که به نظر می رسد یکی از دلایل رشد و توسعه اقتصادی در این کشورها توجه ویژه مردم به وقف است.

وی با بیان این که نحوه وقف کردن در کشورهای آمریکای لاتین با جمهوری اسلامی ایران متفاوت است، افزود: در این کشورها برای فعالیت در زمینه وقف، مردم به ایجاد انجمن های خیریه می پردازند و در اقدامی دیگر صدقات جاریه دارند که می توان نام این اقداماتشان را وقف گذاشت.

سبحانی ادامه داد: همچنین مردم این کشورها در کنار صدقات جاریه و احداث انجمن های خیریه، بخشی از اموالشان که به صورت مملوکات است را نیز می بخشند.

سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا با اشاره به اینکه وقف به دین خاصی تعلق ندارد، اظهارداشت: این سنت به ذات بشر اختصاص دارد چرا که انسان در هر جایی از جهان که باشد دوست دارد بخشی از اموال و دارایی خود را در بین نیازمندان تقسیم کند.

وی با اشاره به مشاهدات و تجربیات خود در آمریکای لاتین یادآور شد: در گوام که کشور فقیری است پیرزن فقیری روزانه لقمه نانی درست می کرد و به فقرا می داد.

سبحانی در بخش دیگری از سخنانش به نگاه کشورهای غربی به وقف پرداخت و توضیح داد: در آمریکا هزاران موقوفه کوچک و بزرگ وجود دارد که بیش از ۲۴۰۰ موقوفه، در امور علمی و مراکز پژوهشی وقف شده اند که برخی از آنها با قدمتی بیش از یک قرن هنوز به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی در پایان عنوان کرد: علاوه بر آمریکا؛ در دیگر کشورها و مجامع غربی (جوامع اروپایی) نیز وقف و اهداف خیریه سهم بزرگی در حل مشکلات اجتماعی واقتصادی و سیاسی و فرهنگی مردم دارد.