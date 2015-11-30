فاطمه معتمدآریا بهترین بازیگر جشنواره «بسفر» استانبول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با تقدیر از فاطمه معتمد‌آریا در جشنواره آسیا پاسیفیک، جایزه بهترین بازیگر در جشنواره بین‌المللی «بسفر» استانبول نیز برای بازی در فیلم «نبات» به وی اهدا شد.

«نبات» به کارگردانی الچین موسی اوغلو، پیش‌تر در جشنواره ونیز ٢٠١٤ به نمایش درآمد و همچنین در اسکار ٢٠١٥ نماینده کشور آذربایجان بود.

این فیلم روایتگر داستان زنی به نام «نبات» با بازی فاطمه معتمدآریا است که در بحبوحه جنگ در یک روستای دورافتاده و کوچک زندگی می‌کند و از طریق فروش شیر تنها گاوش امرار معاش می‌کند. با گسترش جنگ، روستای محل زندگی «نبات» کاملا متروک شده و او به عنوان تنها ساکن این روستای جنگ‌زده باقی می‌ماند.

«نبات» در جشنواره ونیز نیز حضور داشت و تا به‌ حال بیش از ١٠ جایزه از فستیوال‌های مختلف در سراسر دنیا از‌ جمله جشنواره بین‌المللی فجر دریافت کرده است.