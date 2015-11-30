آمادگی برای پذیرایی از ۷۰۰هزار زائر در مسیر برگشت از کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه دستگاههای مختلفی برای خدمترسانی به زائران پیاده اربعین فعالیتهای ارزشمندی را انجام دادهاند، اظهار داشت: سازمان اوقاف بنا بر وظیفه ذاتی خود مبنی بر اجرای امینانه نیات و واقفان خیراندیش مرتبط با عزاداران امام حسین(ع) و همچنین خدمترسانی به زائران آن حضرت ستاد اربعین را تشکیل داد.
نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد: سازمان اوقاف موکبهایی را برای خدمترسانی در سه مرز مهران، چزابه و شلمچه برپا کرد و استانهای ایلام و خوزستان به عنوان مجری این خدمترسانی و باقی استانهای همجوار به عنوان پشتیبان فعال شدهاند.
وی با بیان اینکه ادارات کل استانی بیش از یک ماه برای خدمترسانی برنامهریزی کردهاند، تصریح کرد: در قالب ستاد اربعین در این سه نقطه مرزی در مسیر رفت بیش از ۴۰۰ هزار زائر پیاده خدمترسانی و پذیرایی شدند.
حجتالاسلام محمدی ادامه داد: در مسیر برگشت با توجه به ازدحام زائران در روزهای محدود، نیاز فوقالعادهای احساس میشد که در این زمینه برای خدمترسانی به ۷۰۰ هزار زائر آماده شده است.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه ۲۴۰ روحانی در سه نقطه مرزی مهران، چزابه و شلمچه برای خدمترسانی مادی و معنوی به زائران مستقر شدهاند گفت: این روحانیون پاسخگوی سوالات شرعی و احکام مبتلا به زائران خواهند بود و اقامه نماز جماعت در مرز را هم بر عهده دارند.
وی اضافه کرد: ۱۴۰۰ مبلغ نیز برای اعزام به کشور عراق ساماندهی شدند تا در مسیر نجف به کربلا مستقر شوند تا به ارائه خدمات فرهنگی و تبلیغی و همچنین پاسخگویی به سوالات و نیازهای شرعی و اقامه نماز جماعت در این مسیر اقدام کنند.
حجتالاسلام محمدی با اشاره به اینکه ۳۰۰ هزار بسته محصولات فرهنگی برای ارائه به زائران آماده شده است، افزود: خیمههای معرفت در مسیر نجف تا کربلا برای خدمترسانی به زائران بر پا شده است.
وی با اشاره به اینکه ۷۸۰ بقعه متبرکه و حسینیه برای اسکان و پذیرایی از زائران مهیا شده است، گفت: این بقاع متبرکه در استانهای همدان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان و در مسیر حرکت زائران قرار دارند که در مسیر برگشت به ویژه خدمترسانی خواهند کرد.
حجتالاسلام محمدی در پایان خاطرنشان کرد: موکبهای سازمان اوقاف سه تا ۵ روز پس از اربعین حسینی به زائران در مسیر بازگشت خدمترسانی میکنند.
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