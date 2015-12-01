دریافت تاییدیه صادرات واکسن «ب ث ژ» تا پایان سال آینده

هومن کاغذیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت واکسن سل (ب ث ژ) گفت: سالهاست این واکسن در انستیتو پاستور تولید می شود و ما هم تولید واکسن سل را از نظر کمی افزایش داده ایم از این رو پرونده بررسی این واکسن در سازمان جهانی بهداشت در حال انجام است.

وی با بیان اینکه وقتی یک واکسن در این سازمان به تایید برسد، می توان آن را به کل دنیا صادر کرد، اظهار داشت: پرونده تولید واکسن سل توسط این مرکز به سازمان بهداشت جهانی ارسال شده که در مراحل تکمیلی به سر می برد و پیش بینی می شود تا پایان سال آینده تأییدیه واکسن سل از سوی این سازمان اخذ شود.

به گفته وی، در صورتیکه بتوانیم تاییدیه و گواهینامه های تولید این واکسن را از سازمان بهداشت جهانی دریافت کنیم، می توانیم آن را به کشورهای نیازمند واکسن سل صادر کنیم.

وی با بیان اینکه کیفیت واکسن های ایران در مقایسه با برخی کشورها خیلی بالا است، افزود: تا کنون در ایران هیچ واکسنی تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را برای صادرات دریافت نکرده است.

معاون تولید و رئیس مجتمع تولیدی-تحقیقاتی انستيتو پاستور ايران گفت: ۵۰ سال است که توسط این مرکز واکسن سل تولید می شود ولی اخیرا برای افزایش کیفیت این محصول اقداماتی را برنامه ریزی کرده ایم.