ثبت نام ۱۰۳۰ دستفروش در طرح ساماندهی بساط گستران بازار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزالله رجب زاده با اشاره به پاکسازی دستفروش ها و بساط گستران محدوده بازار تهران گفت: طی یک ماه اخیر تردد مردم در این محدوده با مشکلات عدیده ای مواجه شده بود، به طریقی که جمع آوری دستفروش ها مطالبه اصلی کسبه بازار بود.

وی با اشاره به همکاری ناجا در طرح انضباط شهری با شهرداری تهران افزود: ناجا با تمام امکانات در این طرح همکاری داشته و در بازار به صورت مستمر حضور خواهند داشت و این روند ادامه خواهد داشت. بعد از اتمام ماموریت نیروهای ناجا نیز شهرداری تهران این وضعیت را حفظ می کند.

فرمانده قرارگاه انضباط شهری با اعلام خبر ثبت نام ۱۰۳۰ دستفروش در طرح ساماندهی بساط گستران بازارتهران تحت عنوان انضباط شهری بازار بزرگ تهران اظهار کرد: از امشب با سازماندهی های انجام شده بساط گسترانی که در میدان ۱۵ خرداد بودند و در این طرح ثبت نام کرده اند، در خیابان های اطراف بازار از ۵ بعد از ظهر تا ۱۰ شب می توانند زیرنظر شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران فعالیت کنند. به طوری که از دیروز بعداز ظهر ۳۰۰ دستفروش دیگر داوطلبانه در این طرح ثبت نام کرده اند.

رجب زاده با تاکید بر آغاز فعالیت شب بازارها از امشب خاطرنشان کرد: دستفروش ها می توانند در قالب شب بازار فعالیت کنند، چراکه به دستور شهردار تهران نباید برای کار و امرار معاش این افراد اتفاقی بیفتد و با مشکل مواجه شوند. با راه اندازی بازارهای پیش بینی شده مطمئنا درآمد این افراد از قبل بیشتر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه تمهیداتی اندیشیده شده تا دیگر دستفروش ها به این محدوده بازنگردند، اظهارکرد: دیگر اجازه فعالیت به بساط گستران داده نمی شود، چراکه فرمانده انتظامی تهران در این طرح حضور پررنگی دارد.

رجب زاده درباره ابراز رضایت دستفروشان از اجرای این طرح گفت: با ورود بسیار خوب و قوی نیروی انتظامی دیگر اثری از این مافیای دستفروش ها در بازار تهران نیست. دیگر اجازه فعالیت به این افراد نخواهیم داد و با افرادی که اقدام به اعمال باج خواهانه از دستفروش ها کنند،به شدت برخورد خواهیم کرد.