به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد هوشیار پارسیان با بیان این که ۶۰ درصد کارتن خواب های شهر متعلق به شهرستان های زیر ۱۰۰ هزار نفر و روستاها هستند، گفت: در سند اقدامی که برای محلات جنوبی تهران با محوریت منطقه هرندی و پامنار، طراحی کردیم یکی از خوشه های کاری، ابعاد کارتن خواب های شهرستانی به شهرهای خود توسط مراجع قضایی و نیروی انتظامی است.

وی ضمن تاکید بر این که ما به دنبال ایجاد یک انضباط شهری در محلات تهران هستیم، ادامه داد: ما معتقدیم که تهران جای کارتن خواب ها نیست.

هوشیار با بیان این که در مسافت ۶۴۶ کیلومترمربعی شهر، نباید هیچ کارتن خوابی وجود داشته باشد، تصریح کرد: نبود کارتن خواب ها در شهر، به معنی برخورد سلبی و امنیتی با آن ها نیست بلکه این آسیب را باید با مداخلات مددکاری حل کنیم.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به این که در محلات جنوبی بازار تهران و منطقه ۱۲ به دلیل اقتصاد معکوس حاکم درآن، کلونی های آسیب در این محلات بسیار زیاد، ایجاد شده است، افزود: با نگاه ویژه شهرداری در منطقه ۱۲ قرار است تاب آوری اجتماعی در محلات جنوبی بازار تهران، احیا شود.

این مسئول با تاکید بر این موضوع که در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی، مداخلات مردم بسیار موثر است، اظهار کرد: در صورتی که تمام بودجه شهرداری تهران را در این حوزه هزینه کنیم قطعا نمی توانیم آسیب ها را حل کنیم اما مداخلات مردمی یقینا می تواند کمک بزرگی به حل آسیب های اجتماعی کند.

هوشیار با بیان این که یکی از طرح های سازمان رفاه، تحت عنوان یک لقمه مهربانی است، ادامه داد: این طرح بسیار مورد استقبال عمومی قرار گرفته و شهروندان با تماس با شماره ۴۳۷۹ لباس و غذاهای خود را به کارتن خواب های شهر اهدا می کنند.

وی با بیان این که این شماره به صورت شبانه روزی پاسخگوی شهروندان است، تصریح کرد: علاقه مندان می توانند لباس های دست دوم خود را با بسته بندی های جداگانه زنانه، مردانه و بچه گانه به کارتن خواب ها اهدا کنند و حتی با هماهنگی با ستاد مربوطه، خود نیز در توزیع این بسته ها حضور پیدا کنند.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری در ادامه تاکید کرد که درواقع این اقدامات و طرح ها، حمایت های کاهش آسیب برای جذب کارتن خواب است.