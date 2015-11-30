عالمیان و شهسواری در ترکیب جهانی تیم ملی تنیس روی میز قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته رقابت های تنیس روی میز انتخابی تیم ملی برای مشخص شدن ترکیب نفرات اعزامی به مسابقات جهانی مالزی برگزار شد. نوشاد عالمیان و ندا شهسواری دو بازیکن المپیکی ایران بنا به دلایلی و از جمله آسیب دیدگی موفق به حضور در این رقابت ها نشدند.

در همین راستا و طی نشست هفته گذشته کمیته فنی فدراسیون تنیس روی میز که چند غایب داشت، مصوب شد که نفرات چهارم و پنجم تیم های ملی مردان و زنان با برگزاری رقابت میان نوشاد عالمیان و ندا شهسواری به ترتیب با نفرات چهارم و پنجم رقابت های انتخابی مشخص شوند.

البته این تصمیم با اعتراض اعضای کادر فنی و نوشاد عالمیان همراه شد. در همین راستا امروز دوشنبه کمیته فنی فدراسیون تنیس روی میز با حضور کامل اعضای خود نشست دوباره ای تشکیل داد و طی آن مصوب کرد که نوشاد عالمیان و ندا شهسواری به عنوان نفرات چهارم تیم های ملی در کنار نفرات اول تا سوم رقابت های انتخابی، در مسابقات جهانی مالزی شرکت کنند.

البته در نشست امروز، اعضای شرکت کننده در مورد نفر پنجم تیم های ملی مردان و زنان به نتیجه نهایی نرسیدند و تصمیم گیری در ااین زمینه به 25 دی ماه که آخرین فرصت ثبت نام بازیکنان است، موکول شد تا مسئولان وقت فدراسیون در مورد آن تصمیم لازم را اتخاذ کنند.