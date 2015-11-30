به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طبی مسرور ظهر دوشنبه در جلسه بررسی کلیات تعرفه پیشنهادی عوارض سال ۹۵ شهرداری همدان که جلسه نخست آن با حضور اعضای شورا، اتحادیه املاک و مستغلات همدان، انجمن انبوه‌سازان و سازمان نظام مهندسی استان همدان برگزار شد، گفت: شورا به دنبال ایجاد رونق در بخش ساخت‌وساز است.

حمیدرضا طبی مسرور بابیان اینکه شهرداری همدان سال گذشته سال موفقی را زمینه درآمد نداشت، گفت: امسال مقرر شد به‌تناسب سنخیت فعالیت کاری در شهر از گروه‌های مختلف ازجمله اصناف و انجمن‌ها برای تدوین بودجه و اعلام نظر دعوت شود.

طبی مسرور افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر همدان آن‌چنان‌که شایسته مباحث کلان‌شهری است رشدی نداشته و باید در مقوله مسکن، توریسم، ساخت‌وساز و مباحث خدمات اجتماعی همدان را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

طبی مسرور بخش خصوصی را در رونق ساخت‌وساز و اقتصاد جامعه حائز اهمیت دانست و یادآور شد: با توجه به اینکه بخش خصوصی در عرصه کار هستند اتفاق‌نظر و فکر آن‌ها در بحث‌های مختلف مربوطه پیشنهاد‌ها سازنده‌ای را در بررسی و تدوین دفترچه عوارض خواهد داشت.

وی اضافه کرد: برای ادامه کار نیاز به برقراری تعامل و کمک دستگاه‌های مختلف است بنابراین هر مجموعه‌ای در حد توان خود باید همکاری کند تا همگی با انسجام و همفکری در راستای رفع رکودی که ایجادشده تلاش کنیم و شاهد حرکت و تحولی درزمینهٔ رونق مباحث ساخت‌وساز در شهر باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه شورای شهر همدان از نظرات و پیشنهاد‌ها انجمن انبوه‌سازان و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در تدوین تعرفه عوارض استقبال می‌کند .

علی‌اکبر نظری به مشکلات انبوه‌سازان و نظام‌مهندسی اشاره کرد و بابیان اینکه بعضی از مطالبات این قشر از جامعه به دولت مربوط می‌شود، افزود: انجمن انبوه‌سازان و سازمان مهندسین استان می‌توانند با توجه به سیاست‌های کلان کشور مطالبات خود را احصاء کرده و آن‌ها به شورا ارائه دهند تا اعضای شورا آن‌ها را با مدیریت ارشد استان و یا نمایندگان مردم در مجلس در میان بگذارند.

نظری با اشاره به اینکه تعرفه عوارض یک‌ساله است، افزود: جامعه مهندسین ساختمان و انبوه‌سازان باید با شهرداری نشستی را برای ارائه پیشنهاد‌ها و تبادل اندیشه داشته باشند.

وی گفت: اگر دیدگاه و نظرات این قشر در دفترچه عوارض اعمال شود نتیجه آن منفعت دوسویه هم برای شهر و شهرداری و هم برای آن‌ها خواهد بود.