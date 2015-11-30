۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۲۴

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر همدان:

شورای شهر همدان به دنبال ایجاد رونق در بخش ساخت‌وساز است

همدان - نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه در سال‌های اخیر همدان آن‌چنان‌که شایسته مباحث کلان‌شهری است رشدی نداشته، گفت: شورای شهر همدان به دنبال ایجاد رونق در بخش ساخت‌وساز است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طبی مسرور ظهر دوشنبه در جلسه بررسی کلیات تعرفه پیشنهادی عوارض سال ۹۵ شهرداری همدان که جلسه نخست آن با حضور اعضای شورا، اتحادیه املاک و مستغلات همدان، انجمن انبوه‌سازان و سازمان نظام مهندسی استان همدان برگزار شد، گفت: شورا به دنبال ایجاد رونق در بخش ساخت‌وساز است.

حمیدرضا طبی مسرور بابیان اینکه شهرداری همدان سال گذشته سال موفقی را زمینه درآمد نداشت، گفت: امسال مقرر شد به‌تناسب سنخیت فعالیت کاری در شهر از گروه‌های مختلف ازجمله اصناف و انجمن‌ها برای تدوین بودجه و اعلام نظر دعوت شود.

طبی مسرور افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر همدان آن‌چنان‌که شایسته مباحث کلان‌شهری است رشدی نداشته و باید در مقوله مسکن، توریسم، ساخت‌وساز و مباحث خدمات اجتماعی همدان را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

طبی مسرور بخش خصوصی را در رونق ساخت‌وساز و اقتصاد جامعه حائز اهمیت دانست و یادآور شد: با توجه به اینکه بخش خصوصی در عرصه کار هستند اتفاق‌نظر و فکر آن‌ها در بحث‌های مختلف مربوطه پیشنهاد‌ها سازنده‌ای را در بررسی و تدوین دفترچه عوارض خواهد داشت.

وی اضافه کرد: برای ادامه کار نیاز به برقراری تعامل و کمک دستگاه‌های مختلف است بنابراین هر مجموعه‌ای در حد توان خود باید همکاری کند تا همگی با انسجام و همفکری در راستای رفع رکودی که ایجادشده تلاش کنیم و شاهد حرکت و تحولی درزمینهٔ رونق مباحث ساخت‌وساز در شهر باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه شورای شهر همدان از نظرات و پیشنهاد‌ها انجمن انبوه‌سازان و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در تدوین تعرفه عوارض استقبال می‌کند .

علی‌اکبر نظری به مشکلات انبوه‌سازان و نظام‌مهندسی اشاره کرد و بابیان اینکه بعضی از مطالبات این قشر از جامعه به دولت مربوط می‌شود، افزود: انجمن انبوه‌سازان و سازمان مهندسین استان می‌توانند با توجه به سیاست‌های کلان کشور مطالبات خود را احصاء کرده و آن‌ها به شورا ارائه دهند تا اعضای شورا آن‌ها را با مدیریت ارشد استان و یا نمایندگان مردم در مجلس در میان بگذارند.

نظری  با اشاره به اینکه تعرفه عوارض یک‌ساله است، افزود: جامعه مهندسین ساختمان و انبوه‌سازان باید با شهرداری  نشستی را برای ارائه پیشنهاد‌ها و تبادل اندیشه داشته باشند.

وی گفت: اگر دیدگاه و نظرات این قشر در دفترچه عوارض اعمال شود نتیجه آن منفعت دوسویه هم برای شهر و شهرداری و هم برای آن‌ها خواهد بود.

 

