نمایش مستند «دریای پارس» در باغ موزه قصر

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «دریای پارس» با حضور منوچهر طیاب مستندساز در سالن فرخی یزدی باغ موزه قصر روز سه شنبه ۱۰ آذر ماه ساعت ۱۸ به نمایش در می آید.



فیلم مستند «دریای پارس» موقعیت جغرافیایی، تاریخ تمدن و فرهنگ های گوناگون منطقه خلیج فارس و دریای عمان را به تصویر می کشد.

این مستند با نام «خلیج فارس» آغاز می شود و با نمایش پی در پی نقشه های کهنی که از دیرباز از جغرافیدانان غربی و مسلمان مانده اند بر اصالت این نام صحه می گذارد. سپس سفر خود را از جلگه خوزستان آغاز می کند و به گشت و گذاری گسترده در جزیره های ایران می پردازد.

مراسم عاشورای بوشهر، لنج سازی، معابد پالمیری خارک، فجایعی که اروپاییان، دزدان دریایی انگلیس و غیره در این مناطق به بار آورده اند، چگونگی باز پس گیری هرمز از پرتقالی ها در کنار انیمشن هایی که کمتر در فیلم های ایرانی شاهدش هستیم، از جمله مواردی است که در این فیلم نمایش داده می شود.

منوچهر طیاب متولد ۱۳۱۶ تهران مستندساز، نویسنده و منتقد ایرانی، دانش‌آموخته‌ رشته‌ معماری از دانشگاه فنی وین و تحصیل‌کرده‌ رشته‌ کارگردانی سینما و تلویزیون و طراحی صحنه از دانشکده‌ سینمایی آکادمی دولتی موسیقی و هنرهای نمایشی وین است.

طیاب فیلمسازی خود را با کارگردانی فیلمی درباره‌ سفال‌های قدیمی ایران آغاز کرد. وی تاکنون بیش از ۹۰ فیلم مستند و آموزشی ساخته است که از جمله آثار مستند او می‌توان به «البرز»، «زاگرس گهواره تمدنی کهن»، «نقاشی ایران»، «دروازه ملکوت»، «وانگه روان جهان گله کرد» و ... اشاره کرد.