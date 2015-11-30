به گزارش خبرگزاری مهر، حسن صفرخانی، رایزن فرهنگی ایران در تركیه با حیاتی دوهلی، رییس بنیاد یونس امره دیدار و درباره راههای گسترش همکاریهای فرهنگی دوجانبه گفتوگو کرد. در ابتدای این دیدار رایزن فرهنگی كشورمان با اشاره به نقش و جایگاه بنیاد یونس امره در گسترش فرهنگ تركیه در نقاط مختلف جهان، گفت: از فعالیتهای خوب نمایندگی بنیاد یونس امره در تهران آگاهیم. پیش از این هم برنامهای فرهنگی با مشاركت رایزنی فرهنگی ایران و بنیاد یونس امره در تهران و آنکارا در موضوع «یونس امره» و «سعدی» برگزار شده؛ اما بعد از آن هیچ همكاری وجود نداشته است كه این مطلوب ما نیست.
وی افزود: برگزاری نمایشگاههای هنری و هفته فیلم و فعالیتهای فرهنگی اینچنینی، موجب آشنایی مردم دو کشور از ظرفیتهای یكدیگر و ایجاد نزدیكی بیشتر بین آنها میشود؛ زیرا یکی از مشکلات فرهنگی ما عدم آگاهی و شناخت درست از همدیگر هست.
صفرخانی ادامه داد: در گذشتههای دور به رغم نبود امکانات ارتباطی امروز، تعامل فرهنگی ایران و ترکیه بسیار بیشتر و نزدیکتر از وضع فعلی بوده است. با این حال امروزه با وجود امکانات ارتباطی گسترده شناخت ملتها از یکدیگر، آنگونه که باید، نیست.
رایزن فرهنگی ایران همچنین تأکید کرد: نهادهای فرهنگی دو کشور باید بیش از پیش برای تحکیم پیوندهای دوستی و برادری دو ملت تلاش کنند که امیدوارم که بتوانیم با اجرای برنامههای مشترک فرهنگی، گامهای مؤثری در این زمینه برداریم.
پس از آن حیاتی دوهلی، رییس بنیاد یونس امره تركیه، با قدردانی از همکاری نهادهای مختلف ایرانی با نمایندگی یونس امره در تهران برای ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای فرهنگی، اینگونه تعاملات را موجب شناخت عمیقتر مردم دو کشور از همدیگر دانست. وی گفت: نمایندگی یونس امره در تهران در کنار آموزش زبان ترکی که تقاضای زیادی هم برای آن وجود دارد، به کارهای فرهنگی اهمیت بیشتری میدهد؛ زیرا معتقد است که شناخت مردم ایران از ترکیه در گرو کارهای فرهنگی است.
وی ادامه داد: مرکز یونس امره، مرکز مناسبی برای اینگونه فعالیتهاست. ما دوست داریم هنرمندان دو کشور مراودات خود را بیشتر کنند. در تهران امکانات خوبی برای انجام فعالیتهای فرهنگی داریم و سعی میکنیم در فعالیتهای خود، انتظارات مردم ایران را مد نظر قرار دهیم.
حیاتی دوهلی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: انجام کارهای مشترک فرهنگی میتواند اثرات بهتری در شناخت مردم دو کشور از ظرفیتها و اشتراکات فرهنگی همدیگر داشته باشد. ایران و ترکیه دارای مشترکات بیشمار فرهنگی هستند که «مولانا» فقط یکی از آنهاست. در زمینه موسیقی، میراث مشترک، سینما و مانند آنها میتوانیم برنامه های مشترک برگزار کنیم.
رییس بنیاد یونس امره در ادامه سخنان خود گفت: متأسفانه ما همدیگر را از پنجره غربیها میبینیم. ما باید گذشته خودمان را مطالعه کنیم تا بتوانیم برای آینده برنامهریزی کنیم؛ بنابراین انجام برنامههای مشترک باید در دستور کار ما قرار بگیرد.
در پایان این دیدار حسن صفرخانی، رایزن فرهنگی کشورمان در تركیه، در سخنانی ضمن تأیید گفتههای رییس بنیاد یونس امره تركیه، گفت: نظر ما این است كه باید یک قرارداد همکاری فرهنگی بین بنیاد یونس امره تركیه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به امضا برسد تا فعالیتها براساس این قرارداد پیش برده شود.
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