عبور از مرز فقط با ویزا وگذرنامه/عبور از مهران امکان پذیر نیست

سردار اسکند مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتشار شایعاتی مبنی بر خروج از مرز بدون روادید و همچنین بسته شدن مرزها گفت: به دلیل حجم بازگشت زائران از مرز مهران این مرز موقتا بسته شده و خروج زائر به عتبات برای شرکت در مراسم اربعین از این مرز امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: عبور از مرزها کماکان با گذرنامه و ویزا امکان پذیر است؛. داشتن ویزا شرط کشور عراق است و فعلا این کشور در مورد نداشتن ویزا مطلبی اعلام نکرده است پس با توجه به این مطالب عبور زائران از مرزهای جنوبی و غربی کشور تنها با گذرنامه و ویزا امکان پذیر است.

مومنی با اعلام اینکه هم اکنون تردد و تراکم زوار در مرزهای جنوبی و غربی کشور زیاد است از زائران درخواست کرد که خبرها را از منابع رسمی دریافت کنند و به شایعات توجه نکنند.