تغییرات اقلیمی به وضوح در تهران دیده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حقانی با بیان اینکه علت اصلی تغییرات اقلیمی، گرم شدن کره زمین است که دمای آن در نیم قرن اخیر، یک تا یک و نیم درجه افزایش یافته و همین موضوع، تغییرات زیادی در اقلیم های کره خاکی ایجاد کرده است گفت: چنانچه روند گرمایش زمین به همین ترتیب ادامه پیدا کند، تا نیم قرن آینده شاهد تغییرات شگرفی در اقلیم جهانی و اکوسیستم های طبیعی و شهری، خواهیم بود.

وی با اعلام این که تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از بزرگ ترین چالش های جهانی قرن حاضر به ویژه در کشورهای آسیب پذیر طبیعی همچون ایران از جایگاه مهمی برخوردار است، تأکید کرد: موضوع تغییرات اقلیمی را می توان مهم ترین مسأله محیط زیست دانست که از یک سو، معلول عواملی همچون توسعه ناپایدار فعالیت های بشری از جمله مصرف بی رویه سوخت های فسیلی و افزایش تولید گازهای گلخانه ای و از سوی دیگر، علت بسیاری از نابسامانی ها و بی نظمی های چرخه حیات است.

رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که موضوع کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سال های اخیر در کانون توجه جامعه جهانی قرار گرفته و باعث شده برای مبارزه یکپارچه با آن، توافق های جهانی در قالب چارچوب های حقوقی صورت پذیرد، اظهار کرد: کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با منشاء سوخت فسیلی، یک موضوع مشترک جهانی است.

حقّانی با بیان این که برای آن که بتوانیم پاسخگوی موضوعات ناشی از پیچیدگی های تغییرات اقلیمی باشیم، ‌نیازمند تدوین چارچوب های حقوقی جامعی هستیم تا بتواند پاسخگوی خلاء های کنونی باشد،‌ تصریح کرد: کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس به عنوان یک رویداد مهم بین المللی، موضوع کاهش گازهای گلخانه ای را به شکل ویژه ای مورد توجه قرار می دهد.

وی با تأکید بر این که کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن با منشا سوخت های فسیلی و جایگزین کردن آنها با انرژی های پاک و تجدید پذیر از جمله اهداف کنفرانس پاریس محسوب می شود، اضافه کرد: همچنین این کنفرانس در صدد است تا تنبیه ها و مجازات های قابل توجهی را برای کشورهایی که منشاء انتشار گسترده گازهای گلخانه ای هستند، وضع کند.

رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که در صورت اجرایی شدن اهداف کنفرانس پاریس، مصرف سوخت های فسیلی و تقاضا برای آن کاهش خواهد یافت و حتی مصرف آن نیز با محدودیت رو به رو خواهد شد، اظهار کرد: این موضوع برای کشورهایی مانند ایران که اقتصاد آنها وابسته به تولیدات نفتی و گازی است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حقّانی با بیان این که موضوع توسعه و انتقال تکنولوژی های تولید محصولات کم کربن و فنآوری های جذب کربن در حوزه محیط زیست و ارتقاء و بهبود کیفیت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تصریح کرد: دولت باید حمایت از کاهش تولید کربن و جایگزینی گاز طبیعی (CNG) به عنوان سوخت پاک به جای بنزین را در همه ابعاد، مورد توجه ویژه خود قرار دهد.