به گزارش خبرنگار مهر، اشرف بروجردی ظهر دوشنبه در جلسه هم اندیشی بانوان فرهیخته لرستان با اشاره به اینکه بدون حضور زنان در جریان جنگ، جمهوری اسلامی موفق نمی شد از عهده جنگ برآید اظهار داشت: زنان ایرانی هشت سال جنگ را اداره کرده و با تشویق همسران، پدران، فرزندان و برادران خود برای حضور در جبهه های جنگ نقش آفرینی کردند.

وی به حمایت های مادی و معنوی زنان کشور در جنگ تحمیلی اشاره کرد و افزود: نقش زنان کشور در جریان جنگ باعث شد حریم و مرزهای کشور حفظ شود هر چند آسیب های زیادی از جنگ بر کشور تحمیل شد و خانواده های زیادی بی سرپرست شدند.

۶۷ درصد ورودی دانشگاه ها به زنان اختصاص دارد

معاون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات انسانی کشور به سیر تکاملی حضور زنان در جامعه بعد از جنگ تحمیلی در کشور اشاره کرد و گفت: بعد از جنگ زنان خواستند از ظرفیت ها و توانمندی های آن ها در عرصه سازندگی کشور استفاده شود که به خاطر طی نکردن مراحل مدیریتی و بی تجربگی از حضور آن ها در این عرصه استفاده نشد و برای نحقق این امر به دنبال افزایش تخصص خود رفتند.

بروجردی با بیان اینکه زنان برای افزایش تخصص خود تلاش های بسیاری کرده اند به طوریکه ۶۷ درصد ورودی دانشگاه ها به زنان اختصاص یافت ادامه داد: امروز تلاش می کنیم زنان ما به عرصه مدیریت کشور وارد شوند و این حقی است که در اختیار زنان بوده و در فرآیند توزیع قدرت به آن ها نرسیده است لذا ما زنان خودمان باید این حق را دریافت کنیم.

وی زنان را به عنوان نیروهایی که طالب رشد و توسعه کشور هستند دانست و تصریح کرد: ما مدعی هستیم دین اسلام در طول تاریخ توان پاسخگویی به همه نیازهای بشر را دارد لذا وجود زنان در عرصه مدیریت بخشی از این پاسخگویی است زیرا امروز در دنیا بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد.

رشد و توسعه کشور در گرو بهره مندی از نخبگان جامعه است

معاون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات انسانی کشور با بیان اینکه امروز در دنیا نخبگان و صاحبان خرد و اندیشه در مسند قدرت و اداره جامعه قرار گرفته اند اظهار داشت: رشد و توسعه کشور در گرو بهره مندی از نخبگان جامعه است که امروز زنان کشور این تجربه را کسب کرده و در بسیاری از عرصه ها نخبه شده اند.

بروجردی ایجاد فضای آرام بخش و قابل توسعه همراه با همدلی و همفکری در جامعه را امری ضروری دانست و گفت: باید کاری کنیم شادی و نشاط در بین جوان ها جایگزین غم ها شده و با ایجاد فضای شور و نشاط احساس توانایی برای رسیدن به قله های پیشرفت در جوانان را تقویت کنیم.

وی خطاب به زنان نخبه لرستان گفت: کسانی هستند که خوش ندارند شما به عنوان زن نخبه و صاحب اندیشه حاکمیت پیدا کنید زیرا تصور می کنند اگر نخبگان حاکم شوند جا برای آن ها تنگ می شود.

معاون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات انسانی کشور با بیان اینکه مردم حاکمیت افراد غیرعالم را برنمی تابند تصریح کرد: به همین منظور این افراد شروع به مقابله کرده و به هر طریق ممکن از جمله تخریب شخصیت و زدن و گرفتن با افراد برخورد می کنند.

عده ای تصور می کنند آگاهی و دانش مردم عرصه را بر آن ها تنگ خواهد کرد

بروجردی ادامه داد: امروز اگر می بینید عده ای تحت عنوان دلواپس و غیر دلواپس به هر نحوی با کسانیکه می خواهند تنها طرح اندیشه و بیان مطلب کنند شروع به مقابله می کنند برای این است که احساس می کنند مردم اگر آگاه بوده و دانش داشته باشند عرصه بر آن ها تنگ خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه صاحبان تفکر از جمله بانوان جامعه باید این برخوردها رابا آرامش و فهم کامل پاسخ دهند اضافه کرد: جواب خشونت، خشونت نیست و دین اسلام دینی رحمانی و الهی است که می تواند قلب ها را به هم نزدیک کند.

معاون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات انسانی کشور با بیان داشت: جمهوری اسلامی برای ارائه الگو و نمونه حکومت داری دینی به جهان باید به دنیا بفهماند دین ما دین رحمانیت، دین گفتگو و تعامل و دین همراهی است و اینگونه نیست که عده ای خود را صاحب منصب دانسته و بقیه را طرد کنند.

بروجردی با بیان اینکه این مملکت متعلق به همگان بوده و همه در آن سهم داشته و اثرگذارند عنوان کرد: هیچکس حق ندارد به بهانه اینکه امروز حاکم بوده بخواهد دیگران را از صحنه زندگی ساقط کند بلکه همه باید در کنار هم و با هم تلاش کنیم.