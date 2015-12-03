زکریا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن توضیح جزییات این آلبوم گفت: «پیدای ناپیدا» عنوان تازه ترین اثر موسیقایی من است که بر اساس موسیقی سازی منطقه شرق و کرمانج های ترکیه تدوین و گردآوری شده است. در این آلبوم با استفاده از نوازندگانی که هر کدام در حوزه کاری خود شاخص هستند اثری را به مخاطب ارائه می دهیم که ترکیبی از موسیقی «اِربِسک» و کرمانج های ترکیه است، اما ویژگی کار این است که با لحن موسیقی ایرانی ساخته و پرداخته شده است. ما در این آلبوم کوشش داشتیم با محوریت ریتم و سازهای کوبه ای یکسری از تم ها را بسط و گسترش دهیم و با توجه به تکنیک های ریتمیک فضایی را فراهم کنیم که یادآور موسیقی منطقه آناتولی ترکیه باشد.

وی ادامه داد: اين آلبوم نتیجه توجه به گنجینه های گران بهای نغمه هاى مردم كُرمانج است که بر اساس ساختارى ريتم محور با مركزيت سازهای كوبه اى طراحی و تدوین شده است. اين نغمه ها در گذر زمانى طولانى از محل زندگی مردمان كُرد تا مرزهاى آناتولى به حیات خود ادامه داده اند. این آثار به قدری دارای ارزش هستند که برای من دستمايه اى براى توليد و تولد شاخه هايى نو از ريشه هاي كهن موسیقی شده است. آلبوم «پیدای ناپیدا» در واقع مجموعه ای سازی با حضور نوازندگان صاحب نام موسیقی کشورمان است که تلاش کردم در این دوئت ها رنگ آمیزی تازه ای از ترکیب ریتم و ملودی پیدا کنم.

این هنرمند بیان کرد: به اعتقاد من توانايي نوازندگانی که برای این آلبوم از آنها دعوت کردم در تحقق افکاری که برای طراحی و تدوین این آلبوم مدنظرم بود، سهم انكارناپذيرى داشته، البته چون نوع تکنیک های موسیقی کرمانج ترکیه بسیار متفاوت است بنابراین باید نوازندگانی را انتخاب می کردم که موسیقی این منطقه را می شناسند. ما در این فضای موسیقایی نهایت تلاش خود را انجام دادیم تا این آلبوم هم برای مخاطب خاص و هم برای مخاطب عام جذابیت داشته باشد.

یوسفی در معرفی نوازندگان این آلبوم موسیقایی گفت: شروین مهاجر، پاشا هنجنی، پویا سرایی، مسعود همایونی، نوید مثمر، بابک غسالی، نیاز محمد (نوازنده عراقی)، میلاد محمدی و هومن مهدویان نوازندگان آلبوم «پیدای ناپیدا» هستند. اين اَثر به تهيه كنندگى و همكارى طاهر خرمى اوايل زمستان توسط نشر آواى ماد و همكارى شرکت موسيقى جوان در سراسر ايران پخش خواهد شد.