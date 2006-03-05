قانون جديد بازار سرمايه ريسك سرمايه گذاري را در ايران كاهش مي دهد

حسين خزلي خرازي درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي خبرگزاري مهر، قانون جديد بازارسرمايه را موجب افزايش حجم معاملات درآينده بازاربورس عنوان كرد واظهارداشت: اين قانون در دراز مدت اعتماد عمومي را به سيستم بازمي گرداند درنتيجه همين امرموجب افزايش حجم معاملات دراوايل سال آينده خواهد شد.

وي يكي ازنكات اصلي قانون جديد بازارسرمايه را نظارت دقيق وحرفه اي آن بر بازاربورس عنوان كرد واظهار داشت: يكي ازويژگي هاي اصلي قانون جديد نظارت وكنترل دقيق آن بربازارهاي بورس است كه قراراست توسط يك سازمان حرفه اي انجام بگيرد و البته ديگر اين سازمان درگيرعمليات بازارنخواهد بود.

خرازي درادامه با بيان اينكه اجراي دقيق قانون جديد جلوي خيلي از تخلفات را مي تواند دربازاربورس بگيرد ،اذعان داشت: با جلوگيري ازتخلفات ، اعتماد ازدست رفته سهامداران به بازاربورس بازمي گردد.

وي درادامه قانون جديد بازارسرمايه را حافظ منافع سهامداران خرد عنوان كرد وافزود: با اجراي قانون جديد بازارسرمايه، امنيت سرمايه گذاري سهامداران خرد تامين و نوسانات قيمت واقعي ترمي شود كه در پي آن نيز، ريسك سرمايه گذاري دربازار بورس كاهش مي يابد.

كارگزاربانك كشاورزي دليل اصلي افت بازار را درشرايط كنوني مسائل سياسي عنوان كرد واظهارداشت: با مشخص شدن وضعيت انرژي هسته اي در مورد كشورمان واستقرار هرچه سريع تر سازمان بورس ونهادهايي كه درقانون جديد تعريف شده است، بازاربورس ازرونق چشمگيري برخوردارخواهد شد.

وي درادامه با بيان اينكه درشرايط فعلي نبايد سهامداران ناشناس وارد معاملات كوتاه مدت شوند، گفت: به سهام داران خرد توصيه مي شود سهم هايي را خريداري كنند كه سود آوري آن بيش ازيك سال است.

كارگزاربانك كشاورزي يكي از دلايل اصلي عقب ماندگي بورس ايران ازسيستم جهاني را كمبود ابزارهاي جديد معاملاتي دربازارعنوان كرد وافزود: با ورود ابزارهاي مالي پيشرفته بازاربورس رونق مي يابد.