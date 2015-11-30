اربعین تاثیر فراوانی درتداوم حرکت عاشوراییان داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس، حجت‌الاسلام دانش در آستانه اربعین حسینی گفت: اربعین یکی از مقاطع حساس تاریخ اسلام است که تاثیر فراوانی درتداوم حرکت عاشوراییان داشت و اولین کسانی که حرکت حیات بخش آن را آفریدند ، اهل بیت (ع) بودند.

وی افزود: وجود مرد مقدسی چون جابربن عبدالله انصاری از صحابه وفادار به اهل بیت (ع) و مردی دانشمند وعالم به قرآن به نام عطیه که او راهمراهی می کرد در شکل گیری اربعین تاثیر بسزای داشت . این بنیاد مقدس واین حرکت معنوی سرنوشت ساز درتاریخ اسلام جایگاه ویژه ای پیدا کرد به همین مناسبت است امروزه در روز اربعین بزرگترین اجتماعات بشری تشکیل می‌شود. به طوری که سال گذشته خبرگزاریهای جهان معترف بودند که درروز اربعین بزرگترین آیین مذهبی تاریخی جهان درکربلا و در کنار مرقد سیدالشهداء برگزار شد.

وی تاکید کرد: این شکوه وعظمت اربعین و اجتماع فوق العاده باشکوه بشری، اولا به خاطر جذبه و قداست اباعبدالله الحسین (ع) و آن اخلاصی که درحرکت مقدس عاشورائیان وجود داشت، است وثانیا مبتنی بریک فلسفه دقیق بشری برای دفاع ازحق وعدل واعتراض علیه ظلم، علیه استکبار و علیه هرگونه فشار و خیانت به بشر است.

وی با تاکید بر اینکه اربعین کنگره بزرگ وعظیم طرفداری ازعدالت است، افزود: وقتی کنگره عظیم اربعین تشکیل می‌شود و شعار لبیک یا امام حسین (ع)سر داده می‌شود یعنی همه ما طرفدارحق وعدالت ومخالف ظلم وبیدادگری وستم هستیم، همه خواهان اجرای عدل، خواهان رشدوگسترش ارزشهای اخلاقی وانسانی در جهان هستیم، یعنی همان چیزهایی که امام حسین(ع)دنبال می کردند.