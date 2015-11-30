چهار تن زباله هر هفته در تنکابن از مبدا تفکیک می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل عشوری بعدازظهر دوشنبه در کارگروه زباله و پسماند شهرستان بابیان اینکه کار تفکیک زباله ازمبدا از سال قبل بهصورت پایلوت دریک نقطه شروع شد افزود: این طرح بهصورت فراگیر از مرداد امسال درشهرتنکابن به همت همکاران در واحد پسماند و خدمات شهری شهرداری این شهر شروعشده است.
شهردار تنکابن بابیان اینکه روزهای دوشنبه هر هفته زبالههای تر از خشک تفکیک و تحویل واحد پسماند میشود افزود: این زبالهها در مراکز موقت دپو و سپس به سایت زباله پرده سر ارجاع و منتقل میشود.
وی اظهار داشت: چهار خودروی نیسان وانت، دو خاور حمل زباله با ۱۵ نیرو در واحد پسماند شهرداری تنکابن مشغول فعالیت هستند و میزان تفکیک زباله زا ۱۰۰ کیلوگرم به چهار تن افزایشیافته است.
عشوری ادامه داد: تعداد سه نفر نیرو بهصورت شبانهروزی در این سایت حضور دارند و در این سایت همهروزه کار آهک پاشی انجام میشود و منطقه نیم هکتاری سایت دپوی زباله پرده سر فنس کشی شده است.
شهردار تنکابن با اشاره به مبادله اسناد دریافت وام دو میلیارد تومانی از سوی دفتر مقام معظم رهبری برای رفع مشکل پسماند به این منطقه افزود: برخی افراد درزمینهٔ نبود جایگاه کمپوست در شهر نگرانیهایی دارند که در این زمینه نیز با سازمان بازیافت مکاتباتی شده است.
وی به مشکل حقوقی با یکی از پیمانکاران سابق ساخت کارخانه کمپوست در شهرستان گفت: پرداخت طلب این شرکت ارتباطی با شهرداری تنکابن ندارد و طرف حساب این پیمانکار شهرداری تنکابن نیست.
وی یادآور شد: دو میلیارد تومان بودجه راهاندازی کارخانه کمپوست تنکابن از سوی دفتر مقام معظم رهبری بهحساب خزانهداری کل واریزشده است و مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان آن نیز پس از طی تشریفات قانونی بهحساب مشاور برگزیده در مزایده واریز میشود.
وی تصریح کرد شهرداری تنکابن از طریق جراید کثیرالانتشار و نصب بنر اقدام به اطلاعرسانی در خصوص انتخاب مشاور این طرح کرده است.
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