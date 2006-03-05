قانون جديد بازار سرمايه موجب شفافيت اطلاعاتي در بورس ايران مي شود

حسن قاليباف درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي خبرگزاري مهر، با مثبت شمردن اثرات قانون جديد بازارسرمايه، اذعان داشت: چون قانون جديد بازارسرمايه يك قانون كلي است بنابراين در درازمدت شاهد اثرات مثبت آن خواهيم بود.

وي درادامه قانون جديد بازارسرمايه را موجب روان شدن حجم معاملات دربازاربورس عنوان كرد وافزود: قانون جديد بازار سرمايه بازار را قانونمند مي كند درنتيجه همين امر موجب روان شدن معاملات در بازار مي شود.

قاليباف درادامه اجراي قانون جديد بازارسرمايه را موجب افزايش اطمينان سهامداران عنوان كرد وافزود: با توجه به اينكه يك نظارت كلي بر بازاربورس اعمال مي شود درنتيجه همين امر موجب افزايش اطمينان سهامداران به بازارسرمايه مي شود.

وي در ادامه به كاهش حجم معاملات در بازاربورس ايران اشاره كرد وافزود: به دليل عدم امنيت در شرايط فعلي حجم معاملات دربازاربورس ايران به شدت كاهش يافته است.

مديرعامل شركت سرمايه گذاري ايرانيان درادامه به اثرات رفتاري سهامداران حقيقي دربازاربورس ايران اشاره كرد وافزود: عكس العمل سهامداران درمقابل هر ضرر و زيان موجب افت بيش ازپيش شاخص ها دربازاربورس مي شود.

اين كارشناس بازارسرمايه يكي ازمشكلا ت اصلي شركت ها را درشرايط فعلي كمبود نقدينگي ذكركرد واذعان داشت: حجم معاملات دربازاربورس به شدت كاهش يافته، درنتيجه همين امر موجب كاهش نقدينگي دربازاربورس شده است.

وي در ادامه به سهامداران خرد توصيه كرد كه سهم هاي مدت دار بخرند و بلند مدت به بازاربورس نگاه كنند.

قاليباف عدم اطمينان سرمايه گذاران به بازاربورس را درشرايط فعلي به عنوان يكي ازمهمترين عوامل درافت شاخص‌ها ذكركرد وگفت : با اتمام بحث انرژي هسته اي درمورد كشورمان اطمينان سرمايه گذاران به بازارسرمايه افزايش مي يابد.