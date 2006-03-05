هدف كميته امداد توانمندسازي خانواده هاي فقير است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اراك ، عليرضا يزداني در همايش تجليل از خيرين و حاميان ايتام استان مركزي در اراك افزود: بخشي از فقر در مسير حركتهاي اجتماعي و اقتصادي در جامعه ايجاد مي شود.

وي تصريح كرد: لايه هاي فقر در جامعه درهم تنيده است اما نگاه منصفانه نشان مي دهد كه وضعيت كنوني با سالهاي گذشته به خصوص دوران قبل از انقلاب قابل مقايسه نيست و اقدامات زيادي براي رفع محروميت در كشور صورت گرفته است.

يزداني با اشاره به تاسيس نهاد كميته امداد به فرمان امام خميني (ره) ، افزود: رسالت اصلي كميته امداد ، رفع فقر و محروميت در جامعه و توانمند كردن خانواده هاي فقير است.

وي تعداد افراد تحت حمايت اين نهاد را 4 ميليون و 500 هزار نفر خواند و گفت: بيش از 2 ميليون نفر نيز از كمكهاي موردي اين كميته استفاده كردند.

يزداني اضافه كرد: طي سال گذشته 360 هزار فرصت شغلي با تكيه بر آموزش براي افراد تحت پوشش فراهم شد و سالانه به طور ميانگين سالانه 12 هزار خانوار به خودكفايي مي رسند.

وي دانش آموزان تحت حمايت كميته امداد را 900 هزار دانش آموز در سراسر كشور خواند و گفت: 80 هزار فرهنگي رابط بين كميته امداد و دانش آموزان تحت پوشش هستند.

يزداني آمار دانشجويان مورد حمايت اين نهاد را 30 هزار دانشجو عنوان كرد وافزود: مددجويان 52 هزار روستاي كشور از انواع خدمات اين كميته استفاده ميكنند.

وي 25 درصد از اعتبارات امداد را ناشي از كمكهاو مشاركتهاي مردمي عنوان كرد وگفت: در سال جاري تا اين زمان بيش از 60 ميليارد تومان از طريق چهار ميليون صندوق صدقات جمع آوري شده است.

يزداني مشاركتهاي مردمي در سال گذشته را 183 ميليارد تومان عنوان كرد وگفت: مردم و مشاركت انان در امور خير يكي از تكيه گاههاي اين نهاد مردمي است .

در اين مراسم كه با حضور نماينده ولي فقيه در استان مركزي و جمعي از مسئولان و ايتام برگزار شد ، از خيرين و حاميان ايتام در سطح استان تقدير شد.