برخی هواداران خواستار جدایی سوشا مکانی از پرسپولیس شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های پرسپولیس و نفت تهران در هفته سیزدهم لیگ برتر با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا سرخپوشان فرصت رسیدن به رده های بالاتر را از دست بدهند. حاشیه‌های این بازی را در ذیل می‌خوانیم:

* ازدحام بیش از حد جمعیت مقابل جایگاه خبرنگاران، موجب بروز برخی مشکلات برای خبرنگاران شد و برخی از آنها برای ورود به جایگاهشان، مجبور شدند از روی نرده به داخل جایگاه بیایند.

* هنگامی که داور مسابقه برای پرسپولیس اعلام پنالتی کرد، سوشا مکانی به پشت دروازه رفت و ایمان صادقی را به آغوش کشید.

* هنگامی که پیام صادقیان تعویض می‌شد، پیراهن قرمز رنگی که زیر پیراهن نفت پوشیده بود را به هواداران نشان داد.

* میلاد کمندانی که موفق شد در نیمه اول برای پرسپولیس گلزنی کند، در بین دو نیمه به شدت توسط هم‌تیمی‌هایش تشویق شد. همچنین تعدادی از حاضران در راهروی ورزشگاه تختی با کمندانی عکس یادگاری گرفتند.

* بابک حاتمی هنگامی که قصد ورود به زمین را داشت، به سمت علیرضا منصوریان رفت و با سرمربی تیم نفت خوش و بش کرد.

* در پایان دیدار برخی هواداران پرسپولیس با سردادن شعارهایی خواستار رفتن سوشا مکانی از این تیم شدند.