52 هزار پرونده در شوراهاي حل اختلاف مختومه شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اراك ، غلامرضا خلف رضايي در ديدار استاندار مركزي از شوراي حل اختلاف استان مركزي در اراك افزود: تاكنون 57 هزار و 211 پرونده به شوراهاي حل اختلاف استان ارجاع شده كه حدود 52 هزار پرونده مختومه شده است.

وي شوراهاي حل اختلاف را گامي در راستاي كاهش زمان رسيدگي به پرونده هاي محاكم خواند و گفت: نبود مكان مناسب و امكانات ، از عمده ترين مشكلات اين بخش است.

در اين ديدار استاندار مركزي با تاكيد بر اهميت كار شوراهاي حل اختلاف گفت: شوراهاي حل اختلاف ضمن كاهش زمان دادرسي هزينه ها را كاهش داده اند.

عبدالله سهرابي افزود: در راستاي كاهش مشكلات استان ، در اين بخش برنامه اي تهيه شده كه پيش بيني مي شود اعتبارات آن از محل اعتبارات سفر رئيس جمهوري تامين شود.