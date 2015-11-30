به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال و از ساعت ۱۵ امروز دوشنبه، تیم پرسپولیس در ورزشگاه تختی تهران به مصاف تیم نفت رفت که این مسابقه در پایان با تساوی یک بر یک به پایان رسید. میلاد کمندانی در دقیقه ۴۰ برای پرسپولیس و محمد دانشگر ۷۳ برای نفت در این بازی گل زدند.

شاگردان برانکو ایوانکوویچ این بازی را نسبت به تیم حریف هجومی‌تر شروع کردند و می‌توانستند در همان دقیقه ششم توسط مهدی طارمی به گل برسند. سرخپوشان در دقیقه ۱۱ هم موقعیت خوبی برای گلزنی داشتند ولی یکی از مهمترین موقعیت‌های این بازی برای پرسپولیس در دقیقه ۱۷ به دست آمد؛ جایی که علی علیپور با پشت سر گذاشتن مدافع نفت در حالت تک به تک با دروازه‌بان نفت قرار گرفت ولی بیرانوند این توپ را گرفت.

همچنین رامین رضائیان در دقیقه ۳۰ با یک ضربه سر می‌توانست دروازه نفت را باز کند که باز هم بیرانوند این موقعیت را از سرخپوشان گرفت تا نشان دهد بعد از بازگشت به ترکیب نفت، انگیزه زیادی برای اثبات خودش دارد. کانون حملات پرسپولیس روی دفاع راست تیم نفت متمرکز بود و بازیکنان این تیم در دقایق ۳۴ و ۳۸ هم توسط علیپور و رضائیان صاحب فرصت شدند که این توپها راهی به دروازه پیدا نکرد. در نهایت فشار پرسپولیس در دقیقه ۴۰ جواب داد و روی توپ ارسالی فرشاد احمدزاده از سمت راست دفاع نفت، میلاد کمندانی گل نخست بازی را به ثمر رساند.

البته نفت می‌توانست در دقیقه ۴۲ با ضربه پیام صادقیان بازی را تساوی بکشاند که ضربه این بازیکن به تیرک دروازه سرخپوشان خورد تا بازی در این نیمه با همان یک گل به اتمام برسد.

در آغاز نیمه دوم باز هم شروه حملات به سود تیم پرسپولس بود، هرچند نفتی‌ها از فضای بین خط دفاع و دروازه‌بان سرخپوشان برای رسیدن به گل استفاده کردند. در دقیقه ۵۰ ضربه مهدی شیری با خوش شانسی از کنار دروازه سوشا مکانی به بیرون رفت تا همچنان سرخپوشان تیم برتر میدان باشند.

علی علیپور در دقیقه ۵۸ با پاس رامین رضائیان صاحب یک موقعیت خوب شد اما ضربه‌اش با اختلاف اندک از بالای دروازه نفت به اوت رفت. یک دقیقه بعد ضربه نانگ به تیر دروازه پرسپولیس برخورد کرد تا سرخپوشان اندکی به خودشان بیایند.

درخشش علیرضا بیراوند در دقیقه ۶۵ مانع از گل شد ضربه سر دیدنی مهاجم جوان پرسپولیس شد. ۳ دقیقه بعد مهدی طارمی در محوطه جریمه متوقف شد و داور این صحنه مشکوک را پنالتی به سود سرخوشان اعلام کرد. طارمی پشت این ضربه ایستاد اما واکنش زیبای بیرانوند مانع از گل شدن پنالتی پرسپولیس شد.

پرسپولیسی‌ها که قدر موقعیت‌های خود را ندانستند، در دقیقه ۷۳ و با ضربه محمد دانشگر دروازه خود را باز شده دیدند. دانشگر در یک رفت و برگشت و از شلوغی جلوی دروازه پرسپولیس برای رسیدن به گل استفاده کرد.

در دقیقه ۸۳ توسط علیپور یک موقعیت گل دیگر را هم از دست دادند و در دقاقی پایانی هم اتفاق خاصی رخ نداد تا این بازی در نهایت یا تساوی یک بر یک به پایان برسد و شاگردان برانکو ایوانکوویچ ۲ امتیاز حساس این بازی را از دست دادند.

با این تساوی پرسپولیس با ۱۹ امتیاز در رده هشتم باقی ماند و از رسیدن موقت به رده هشتم محروم ماند. نفت تهران هم با ۱۳ امتیاز در رده سیزدهم باقی ماند.