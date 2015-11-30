۴۶ هزار زن سرپرست خانوار در لرستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا سلاحورزی ظهر دوشنبه در جلسه هم اندیشی بانوان فرهیخته لرستان که با حضور معاون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات انسانی کشور برگزار شد به وجود ۴۶ هزار زن سرپرست خانوار در لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: تعدادی از این بانوان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند.

وی تعداد مدیران زن لرستان را چهار نفر برشمرد و بیان داشت: استاندار لرستان توجه و اعتماد ویژه ای به بانوان داشته و آن ها را در راس کارهای اجرایی قرار می دهد.

مدیرکل امور بانوان استانداری لرستان جمعیت لرستان را یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دانست و افزود: حدود ۸۷۰ هزار و ۱۲۵ نفر از این جمعیت را زنان تشکیل می دهند.

سلاحورزی یادآور شد: امسال و برای اولین بار یک زن به عنوان بخشدار یکی از بخش های استان انتخاب شد و این امر نشان دهنده توانایی زنان لرستانی در عرصه های گوناگون است.

وی با اشاره به اینکه امسال در بحث توانمندسازی بانوان اقدامات خوبی صورت گرفت، افزود: برنامه های خوبی در این راستا در حال اجراست که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.

مدیرکل امور بانوان استانداری لرستان با بیان اینکه به تبعیت از کشور سن ازدواج در لرستان نیز بالا رفته است، تصریح کرد: در سال ۷۵ به ازای هر هزار زن باسواد در لرستان ۱۳ دانشجوی زن وجود داشت که این رقم در سال گذشته به ۸۸ نفر رسید.

سلاحورزی عنوان کرد: سال گذشته دو نفر از دختران لرستانی موفق به کسب رتبه زیر پنج کنکور سراسری شدند.