تشویق منصوریان ورضایت از توقف پرسپولیس/ نکونام و رحمتی در آغوش هم

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال و سایپای تهران از هفته سیزدهم لیگ پانزدهم، حاشیه‌هایی را قبل از شروع بازی داشت که در زیر خواهید خواند:

* هواداران استقلال به محض تساوی تیم‌های پرسپولیس و نفت تهران، علیرضا منصوریان را مورد تشویق قرار دادند و از اینکه پرسپولیس نتوانست مقابل نفت به پیروزی برسد و فاصله امتیازی‌اش را با استقلال کم کند، اظهار رضایت کردند.

* جواد نکونام و میلاد میداوودی توسط اندک هواداران حاضر در ورزشگاه مورد تشویق قرار گرفتند.

* جواد نکونام و مهدی رحمتی هنگام گرم کردن دو تیم قبل از شروع دیدار، به سمت یکدیگر نرفتند اما در مراسم ابتدای بازی یکدیگر را در آغوش گرفتند.

* کیانوش رحمتی و میلاد میداوودی دو بازیکن پیشین استقلال با اعضای کادر فنی تیم سابقشان خوش و بش کردند.

* برخی از هواداران از سجاد شهباززاده می‌خواستند که پس از چند هفته ناکامی، امروز دروازه سایپا را باز کند.

* استقبال سردی از این دیدار شد و با اینکه دقایق زیادی به شروع بازی نمانده بود، چیزی نزدیک به هزار و ۵۰۰ نفر بیشتر در ورزشگاه حضور نداشتند.