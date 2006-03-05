مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:

بازگشت مجلس از يك راي جنجالي

گفتگو با مركل درباره ايران

عنان: خاتمي به من اطمينان داد برنامه هسته اي ايران صلح آميز است



آفرينش:

تاريخ اعلام نتايج آزمون كارشناسي ارشد دانشگاههاي دولتي

جاسبي: حذف كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1387

برنامه هاي دادسراي عمومي و انقلاب تهران اعلام شد

اعتماد:

بررسي بودجه پشت درهاي بسته

تفسيرهاي متفاوت از مذاكرات مسكو و وين

حادثه شگفتي كه در تهران اتفاق افتاد؛ مرده اي در سردخانه بيمارستان زنده شد!



اعتماد ملي:

گلدكوئست به دادسراي انقلاب رفت

مخالفت طالباني با نخست وزيري جعفري

ديروز براي تصميم گيري در باره بودجه 85؛ مجلس غير علني شد

ابرار:

خودروي ملي به برگزيدگان جشنواره فيلم فجر اهدا شد

رهبر انقلاب: تهران بايد به شهري با هويت ايراني و اسلامي تبديل شود

قاليباف: بدون توجه دولت امكان توسعه متروي تهران وجود ندارد

اسرار:

هزينه انتقال سند رسمي 22 مدل اتومبيل داخلي و خارجي

مقام معظم رهبري: تهران بايد داراي رفاه براي مردم باشد

مجلس براي سومين بار هم راي منفي داد؛ مجلس به لايحه دولت برنگشت



ايران:

رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي شوراي شهر و مسئولان شهرداري تهران مطرح كردند: 4 شاخص براي مديريت شهري

همايش احترام به اديان و انبيا در تهران

4 ميليون گردشگر به مشهد سفر مي كنند



ابتكار:

با پافشاري توكلي و سبحاني ، هيئت رئيسه يك مصوبه بودجه را مخدوش اعلام كرد؛ جنجال بر سر يك راي گيري مشكوك

ترقه فروشان تا سيزده بدر زنداني مي شوند!

جورج بوش: با انتقال گاز ايران به هند و پاكستان مخالف نيستيم

اقتصاد پويا :

دولت سال آينده 5 / 14 ميليارد دلار ارز مي فروشد

هديه شهرداري تهران به اعضاي تيم ملي؛ احمدي نژاد قولش را داده بود قاليباف پرداخت

بانك پارسيان در كمتر از 4 سال بزرگترين بانك خصوصي ايران شده است



پول:

بيزينس مانيتور: دلار به هزار تومان مي رسد

اخبار مبهم درباره ميزان توافقات ايران با روسيه

لغو معافيت ها و تخفيف ها براي واردات كالا

توسعه:

دبير شوراي عالي امنيت ملي: با اروپا به توافق روشن نرسيديم

رئيس جمهور فرانسه: دست دوستي و احترام به سوي ايران دراز كرده ايم

خوزستاني ها سهام عدالت مي گيرند



جام جم:

قزوين، صاحب شبكه استاني سيما شد

از امروز با آغاز هفته نيكوكاري رخ مي دهد؛ ايران در جشن نيكوكاري

دادستان تهران: مجرمان حرفه اي شناسنامه مي گيرند



جمهوري اسلامي:

خشم مردم پاكستان عليه بوش

طرح جديد امريكا براي متوقف كردن فعاليت هاي هسته اي ايران

تشنج و اختلاف نظر در مجلس در جريان بررسي بودجه طرحهاي عمراني دولت



جوان:

شور نيكوكاري از امروز سراسر ايران را فرا مي گيرد

توافق 6 ماده اي ايران و روسيه نهايي شد

فراز و نشيب تصويب بودجه عمراني



جهان اقتصاد:

دبير شوراي عالي امنيت ملي: ملت پشتيبان غني سازي اورانيوم است

اجازه مجلس به دولت براي فروش بالغ بر 14 ميليارد دلار ارز

نرخ سود سپرده بانكهاي خصوصي 2 درصد كاهش مي يابد



جهان صنعت :

لغو معافيت ورود هرگونه كالا از مرزهاي كشور

برگزاري نمايشگاه توانمندي هاي استان فارس در دوبي

مطالبات مرغداران پرداخت شد



حيات نو:

خالد مشعل: اسرائيل مسئول بن بست در خاورميانه است

جمع آوري متكديان متوقف شد

توافق 6 بندي ايران و روسيه در پرونده هسته اي



خراسان :

احتمال موافقت اروپا با غني سازي محدود در ايران

ماراتن بودجه عمراني در مجلس

بيشتري شكايت مردم از راهنمايي و رانندگي است



خبر:

3 ماه تا يك سال حبس، براي افراد مزاحم در چهارشنبه آخر سال

پرداخت 170 تا 257 هزار تومان به خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد

هشدار مدير عامل سازمان خصوصي سازي: سهام عدالت را ارزان نفروشيد

دنياي اقتصاد:

مخالفت مكرر مجلس با پيشنهاد دولت

تداوم افزايش قيمت در بازار نفت

گزارش لاريجاني از نتايج مذاكرات هسته اي



سياست روز:

مقام معظم رهبري: با برادري و همكاري به مردم خدمت كنيد

هتك حرمت دانشجويان دختر عراقي توسط اشغالگران

حمايت يهوديان جهان از مواضع ضد صهيونيستي احمدي نژاد



شرق:

افزايش اختلافات نمايندگان بر سر اعتبارات عمراني به تعطيلي جلسه پارلماني منتهي شد

علي كريمي 10 هفته دور از ميدان

ديدار شهردار تهران و اعضاي شورا با مقام معظم رهبري

صداي عدالت:

مجلس در كما

كشف بيش از 2.5 ميليون مواد محترقه وارداتي

دادستان مرتضوي: كاركنان دولت بايد با وسواس بيشتري انتخاب شوند



كيهان:

سقوط ارزش سهام در بورس هاي بزرگ جهان

افزايش 6 هزار اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومي

رهبر انقلاب: تهران بايد به شهري با هويت ايراني و اسلامي تبديل شود



كارو كارگر:

رهبر انقلاب در ديدار اعضاي شوراي اسلامي، شهردار و شهرداران مناطق تهران؛ مديران شهري با دقت انتخاب شوند

آخرين مواضع هسته اي ايران امروز اعلام مي شود

دستمزد كارگران هم جنبه تبليغاتي يافته است

همبستگي:

ايران محور گفتگو هاي جهان

نشست شوراي منطقه اي رهبران اديان

بررسي اعتبار پروژه هاي عمراني مجلس را متشنج كرد

همشهري:

نمايشگاه فروش بهاره از امروز آغاز مي شود

اجلاس شوراي حكام فردا در وين برگزار مي شود

مقام رهبري چشم انداز مديريت شهري را ترسيم كردند : تهران؛ شهري ايراني و اسلامي زيبا، روح نواز ، مرفه و مقاوم

هموطن سلام:

دولت 14 ميليارد دلار ارز مي فروشد

آرزوهاي استقلال به تير خورد

همسرم را كشتم تا با خواهر 18 ساله اش ازدواج كنم



هدف و اقتصاد:

بانك هاي خصوصي نرخ سود تسهيلات را شكستند

خريد و ذخيره سازي ميوه شب عيد ادامه مي يابد

محور كرج - چالوس نيازمند توجه فوري مسئولان است

