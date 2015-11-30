اعزام۱۰۰ پزشک از قرارگاه جهادی امام رضا(ع) به کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه صیدی با بیان اینکه حضور میلیونی مردمی ایران در اربعین امام حسین(ع) موضوعی بوده که همواره رهبری به آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند گفت: از یک ماه پیش با استفاده از تجربیات سال گذشته کادر قرارگاه جهادی، برای ارائه خدمات پزشکی به زائران اربعین حسینی برنامه ریزی کردیم.

مسئول تیم پزشکی ستاد با کاروان با اشاره به استقبال بی نظیر زائران ایرانی در سال‌های اخیر گفت: تعداد زائران ایرانی در سال ۹۰ حدود ۲۰ هزار نفر، در سال ۹۲ حدود ۴۰۰ هزار نفر، در سال ۹۳ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و در سال جاری نیز با پیش بینی‌های انجام شده به بیش از ۲ میلیون نفر رسیده است.

وی افزود: با هماهنگی هایی که با سازمان هلال احمر، شرکت شهرسالم شهرداری تهران و سازمان مدیریت بحران شهر تهران انجام شد توانستیم عهده دار خدمت رسانی پزشکی پیاده روی اربعین شویم.

صیدی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ پزشک و امدادگر در طول مسیر پیاده روی به خدمت رسانی می پردازند تصریح کرد: در این طرح هر ۲ الی ۳ پزشک در قالب گروه هایی با به همراه داشتن کوله های مجهز پزشکی در مسیرحرکت کرده و به خدمت رسانی سیار می پردازند. همچنین تمهیدات اولیه برای استقرار یک مرکز ثابت در شهر کربلا برای خدمت رسانی به زوار تا پایان روز اربعین اندیشیده شده است.

گفتنی است این طرح از ۶ آذر ماه آغاز شده و تا پایان مراسم اربعین ۹۴ ادامه خواهد داشت.