تیم فوتبال فجر آماده دریافت مشتهای داوران فوتبال است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغرکلانتری عصر دوشنبه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و فولاد یزد با اشاره به اینکه از این وضعیت داوری در لیگ یک خسته شده ام تاکید کرد: در بازی گذشته نیمکت تیم حرف به ما حمله کرد اما زمانیکه ما به داور چهارم مراجعه کردیم با کمال آرامش گفت که "دلم می خواهد به شما گیر بدهم".

وی تاکید کرد: داور اول من را صدا زد و زمانیکه داخل زمین شدم به من گفت "شرمندم ولی باید اخراجت کنم چون داور چهارم گفته"، حال با این وضعیت چگونه می توان دلخوش به عدالت داوری داشت.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز ادامه داد: تمامی صحنه های ۵۰ به ۵۰ در بازی، چه در خانه و چه مهمان باشیم داوران به ضرر ما سوت می زنند و نکته جالب هم این است که اگر اعتراض کنیم اخراج هم می شویم.

کلانتری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه طی دو هفته گذشته بازیکنان، تیم های مقابل را دست کم گرفتند، گفت: متاسفانه بارها به بازیکنان تیم گفتم که نباید هیچ تیمی را دست کم بگیرید اما متاسفانه اینگونه رفتارهای آنها است که باعث از دست دادن امتیازات می شود.

وی افزود: در این بازی نیز مباحث روحی باعث از دست دادن امتیازات شد.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز تاکید کرد: تجربه دو بازی گذشته نیز داشتیم که بازیکنان توجه لازم را نداشتن و در آخر امتیاز از دست دادیم.

کلانتری یادآور شد: کار بسیار دشواری در پیش داریم و امیدوارم بتوانیم روند حرکتی مثبت خود را داشته باشیم.

وی در خصوص وضعیت مالی تیم نیز گفت: چشم انتظار شنبه هستیم که مشکلات مالی ما برطرف شود.

دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و فولاد یزد با نتیجه مساوی یک بر یک به کار خود پایان دادند.