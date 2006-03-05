عناوين مهمترين اخبار جهان از شب گذشته تاكنون

-جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا وهيئت همراهش شب گذشته به سفردوره اي 5 روزه خود به هند و پاكستان پايان دادند.

-عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب گفت : تعهد دولت جديد فلسطين به طرح صلح عربي براي ازسرگيري روند صلح به منظور رسيدن به راه حلي براساس تشكيل دودولت فلسطيني و اسرائيلي كافي است.

- درنشست روزگذشته وزراي امورخارجه كشورهاي عربي، مختار لماني ديپلمات مغربي به عنوان رئيس هيئت اتحاديه عرب دربغداد تعيين شد.

- روزگذشته دومين كنفرانس حقوق بشرموسسه هاي عربي دردوحه با حضوركميسرسازمان ملل متحد درحقوق بشركارخود را آغازكرد.

- بشاراسد رئيس جمهوري سوريه گفتگوي سران احزاب را درلبنان گامي مثبت خواند.

- ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه كه روزگذشته وارد عربستان شد با ملك عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه اين كشورمسائل مهم منطقه ازجمله موضوع هسته اي ايران ، پيروزي حماس درانتخابات پارلماني فلسطين و اوضاع لبنان را مورد بررسي قرارداد.

-عمر البشيررئيس جمهوري سودان بارديگرمخالفت خود را با اعزام نيروهاي بيگانه به دارفوراعلام كرد.

-ايمن الظواهري مرد شماره دوگروه تروريستي القاعده، جنبش حماس را به ادامه مقاومت مسلحانه فراخواند و ازمسلمانان خواست تا كشورهاي غربي را به علت انتشاركاريكاتورهاي موهن تحريم كنند.

-ولاديميرپوتين رئيس جمهوري روسيه ، جرج بوش همتاي آمريكايي خود را ازآخرين اطلاعات مربوط به مذاكرات هيئت ايراني درمورد موضوع هسته اي تهران و همچنين مذاكرات رهبران جنبش حماس درمسكو مطلع كرد.

- محمد نزال يكي ازرهبران جبنش مقاومت اسلامي اعلام كرد: اسرائيل بايد دولت كامل و مستقل فلسطيني را به رسميت بشناسد.

-مطبوعات انگليس درشماره امروزخود نوشتند نظاميان انگليسي و آمريكايي تا آغاز سال 2007 ازعراق عقب نشيني مي كنند.