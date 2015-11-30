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۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۲۷

پیام صادقیان:

برابر پرسپولیس روز سختی داشتم/ باید ببینم در آینده چه می‌شود!

برابر پرسپولیس روز سختی داشتم/ باید ببینم در آینده چه می‌شود!

هافبک تیم فوتبال نفت تهران با بیان اینکه در شرایط مطلوبی به سر نمی برده است ، گفت: امروز روز خیلی بدی برای من بود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیام صادقیان پس از تساوی تیمش برابر پرسپولیس در خصوص این بازی اظهار داشت: در مجموع شرایط سختی را پشت سر گذاشتم. من دو سال خوب را در پرسپولیس پشت سر گذاشته بودم و هواداران این تیم به من لطف داشتند و امروز نشان دادند که من را فراموش نکردند.

وی در رابطه با رویارویی با برانکو ایوانکوویچ و کریم باقری افزود: هیچ مشکلی با کریم باقری و برانکو نداشتم و آنها از بزرگان پرسپولیس محسوب می شوند.

بازیکن تیم نفت در مورد بازگشتش به پرسپولیس اظهار کرد: با تیم نفت قرارداد دارم، اما باید ببینیم شرایط به چه گونه ای رقم می خورد.

صادقیان اضافه کرد: همه مردم می دانند که من یک پرسپولیسی هستم و امروز هم اصلا خوب نبودم و شرایط مطلوبی نداشتم خود منصوریان هم از این موضوع مطلع بود و وضعیت من را می دانست. به هر حال من ۱۲۰ دقیقه مقابل استقلال بازی کرده بودم و روز سختی را داشتم.

کد مطلب 2987850

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