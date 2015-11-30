به گزارش خبرنگار مهر، ۲۸ آذر ماه جوانی با مراجعه به دادسرای ناحیه ۳۱ تهران و طرح شکایتی مبنی بر کلاهبرداری عنوان داشت که تحت عنوان استخدام در یک شرکت تجاری به تهران آمده اما در ادامه، در قالب عضویت در شرکت های هرمی مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.

بعد از این شکایت، در اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ پرونده مقدماتی با موضوع "فعالیت غیرقانونی شرکت های هرمی (گلدکوئیستی)" و به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، تشکیل و پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

شاکی پرونده پس از حضور در اداره چهاردهم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: "توسط یکی از بستگان نزدیکم، جهت کار به تهران دعوت شدم؛ پس از مراجعه به یک شرکت در منطقه سعادت آباد که در حقیقت یک واحد مسکونی بود، ابتدا مورد آموزش در خصوص بازاریابی جهت فروش اینترنتی محصولات شرکت های خارجی قرار گرفتم؛ در ادامه و به بهانه دریافت ضمانت از سوی شرکت، مبلغ ۱۴ میلیون تومان توسط شخصی به نام پیمان که تصور می کردم مدیر شرکت است از من دریافت شد و قرار بر این شد تا در ازای فروش محصولات درصدی از محل فروش به عنوان پورسانت به بنده پرداخت شود اما در ادامه و با گذشت مدت کوتاهی متوجه شدم که هیچ‌گونه فروش محصولاتی در کار نبوده و اگر بنده قصد دریافت پول خودم را نیز از شرکت دارم باید افرادی را به شرکت معرفی و زمینه جذب آن ها را فراهم کنم تا در صورت پرداخت پول از سوی این افراد، پولی به من پرداخت شود؛ سرانجام با اطلاع از ماهیت واقعی این شرکت بود که بلافاصله به دادسرای ۳۱ مراجعه و از این افراد شکایت کردم".

با توجه به اظهارات شاکی پرونده، کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با راهنمایی این شخص به نشانی محل سکونت و فعالیت اعضای شرکت هرمی مراجعه و در تحقیقات بعمل آمده اطلاع پیدا کردند که افراد شرکت پس از اعتراض شاکی پرونده به فعالیت آن‌ها و خروج وی از شرکت، بلافاصله نسبت به تغییر محل فعالیت خود اقدام کرده اند.

در ادامه و با انجام اقدامات پلیسی، محل جدید فعالیت این گروه در محدوده مجتمع های مسکونی منطقه نواب شناسایی ۵آذر ماه، اعضای فعال آن که غالبا از سایر شهرهای کشور به تهران مراجعه کرده بودند دستگیر و به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.

در تحقیقات بعمل آمده از اعضای دستگیر شده مشخص شد که در آموزش های ارائه شده به آن‌ها وعده هایی در خصوص "سرمایه گذاری در بورس کشورهای خارجی" ، "استخدام در شرکت های نفتی و به صورت خاص شرکت های فعال در زمینه پتروشیمی" ، "بازاریابی برای بنرهای معتبر" ، "دریافت نمایندگی فروش شرکت های معتبر" و ... داده شده و در ادامه و تحت عناوین مختلف دریافت ضمانت و یا سرمایه گذاری ، مبالغ میلیونی ( به صورت میانگین ۱۳ میلیون تومان ) از هر یک از آن‌ها دریافت شده است .

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ با انتشار این خبر اعلام کرد : از تمامی شهروندان بویژه جوانان درخواست می شود که به صرف اظهارات برخی افراد و یا تبلیغات صورت گرفته در شبکه های مجازی در خصوص ادعای قانونی بودن این‌گونه شرکت ها و فعالیت آن ها تحت عناوین بازاریابی اعتماد نکرده و قبل از هرگونه فعالیت در این شرکت ها حتما نسبت به قانونی بودن فعالیت آن‌ها اطمینان حاصل کنند .

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت : اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، به صورت ویژه و تخصصی مسئولیت قانونی پیگیری و برخورد با فعالیت شرکت هرمی ( گلدکوئیستی ) در سطح شهر تهران را بر عهده دارد ؛ لذا از تمامی شهروندان محترم که نسبت به هرگونه فعالیت فرد یا افرادی در این خصوص اطلاعاتی در اختیار دارند درخواست می شود تا اطلاعات خود از طریق شماره تماس ۵۱۰۵۵۵۱۴ در اختیار این اداره قرار دهنـد .