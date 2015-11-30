دستگاه های برتر حوزه «سامد» گلستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی، عصر دوشنبه، در همایش تجلیل از دستگاه های برتر استان در حوزه ارتباط مردمی (سامد)، به سفر ریاست جمهور در سال گذشته به گلستان اشاره کرد و گفت: این سفر مهمترین برنامه گلستان در سال های بعد از انقلاب، سفر کاری پر حجم و بدون امکانات بود و با همدلی و همزبانی تحقق یافت.

وی با اشاره به حضور روسای جمهور کشورهای ترکنستان و قزاقستان برای افتتاح راه آهن ایران ترکمنستان، بیان کرد: با وجود اینکه گلستان مولفه های امنیتی دارد، اما کارها با هیجان و امنیت کامل دنبال شد.

وی به تنوع قومیتی و مذهبی استان هم اشاره ای کرد و با بیان این که مسئولان باید مراقب رفتار و گفتار خود در چنین استانی باشد، بی دقتی در این زمنیه را عاملی برای بر هم زدن امنیت و وحدت دانست.

طهمسابی ایران را محور امنیت دانست و بیان این که امنیت کشورهای همسایه را هم تامین کرده ایم، خاطرنشان کرد: جمهوریت و اسلامیت نظام نقش خود را خوب ایفا کرده است و امروز به نقطه آرامش رسیده ایم.

وی افزود: حضور مردم در صحنه های مختلف حضور مسئولان در استن گلستان نشان داد که مردم وظیفه خود را به خوبی انجام داده اند.

سفر دهم رئیس جمهور ستاد استان گلستان رتبه اول کشور را کسب کرد

مدیرکل حوزه استاندار گلستان هم در این همایش گفت: در مدت روزهای قبل، حین و بعد از سفر دستگاه های جرایی استان گلستان با اجماع در مسیر هدفی که داشتند تلاش می کردند.

عبالقدیر کریمی افزود: از نادر استان هایی بودیم که در تدارکات و نیروی انسانی مشکلی نداشتیم و همه کمک کردند تا سفر رئیس جمهور به بهترین شکل ممکن انجام شود اما در مسیر ارزیابی عملکرد دستگاه ها، فرمانداران و شهرداران شاخصهایی اعلام و ارزیابی ها انجام شد.

وی با بیان این که سامانه ارتباط مردمی سامد از سال ۸۹ آغاز به کار کرد، گفت: با انتخاب کارشناسان خبره و برگزاری دوره های آموزشی این حس القا شد که استان گلستان قابلیت دارد تا به عنوان استان پایلوت در این حوزه انتخاب شود که این اتفاق افتاد و در ماه های قبل از سفر جزو سه استان اصلی ارتباط مردمی قرار گرفتیم.

وی تاکید کرد: با کمک دستگاه های اجرایی ۸۰۰ نفر انتخاب شده و در دو دوره فشرده آموزش دیده و دو روز قبل از آغاز سفر رئیس جمهور در چهار شیفت مشغول به کار شدند.

کریمی خاطر نشان کرد: این کارشناسان توانستند ۶۸ هزار تماس تلفنی و نامه را دریافت کنند که ۱۸ هزار مورد از آن ها در حوزه بانک ها بود و با تلاشی جدی توانستیم بخش عمده ای از این درخواست ها را تا اسفند ۹۳ پیگیری کرده و ما بقی نیز در سال ۹۴ پیگیری شد.

وی افزود: در حوزه ارزیابی ستادهای سفر تا سفر دهم رئیس جمهور ستاد استان گلستان رتبه اول کشور را کسب کرد.

گفتنی است در این همایش غفاری مدیرکل اداری مالی استانداری، یازرلو روابط عمومی و امور بین الملل استانداری، حمیدی فرماندار گنبد، برزگر فرماندار کلاله، جمالی فرماندار کردکوی، صادقلو شهردار گرگان، وطنی مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان، طبرسا مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استاندار گلستان، رحمانی مدیرکل بهزیستی استان گلستان، تیرانداز مدیرکل فنی و حرفه ای استان گلستان، میقانی مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان، مهاجر رئیس جهاد کشاورزی استان گلستان و احمدی مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری گلستان به عنوان مدیران و دستگاه های برتر حوزه سامد معرفی و تجلیل شدند.