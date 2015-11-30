علیرضا مرزبان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار پاس همدان و پیکان تهران در هفته هفدهم لیگ دسته اول فوتبال اظهار داشت: از کیفیت این دیدار به‌هیچ‌وجه راضی نبودم و دو تیم کیفیت فوتبالی خوبی نداشتند.

وی افزود: دو تیم به دنبال استفاده از توپ‌های بلند و ضربات سوم بودند که به‌شدت مخالف این نوع فوتبال هستم و از آن دوری می‌کنم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران با اشاره به عملکرد شاگردانش گفت: بازیکنانی داریم که در فصل گذشته تنها کنار زمین می‌دویدند و اجازه مسابقه نداشتند.

مرزبان عنوان کرد: بعضی از بازیکنان نیز تجربه بازی‌های بزرگ را ندارند و این بازی یکی از بازی‌های بسیار بد پیکان بود.

وی با اشاره به تیم فوتبال پاس همدان بیان کرد: در دقایق پایانی بازی تیم فوتبال پاس همدان عملکرد بهتری نسبت به ما داشت و شانس‌هایی هم برای گلزنی ایجاد کرد که اگر هم می‌بردند ما نمی‌توانستیم چیزی بگوییم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران درباره صحنه اخراج بازیکن پیکان و پاس گفت: درباره اخراج بازیکن پاس نظری ندارم اما در ابتدا کارت زرد به بازیکن ما به‌ناحق داده شد اما پس از اعتراض این بازیکن و شوت کردن توپ که به بازیکن پاس برخورد کرد اخراج صحیح بود.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره صحبت‌های اکبر میثاقیان سرمربی «خونه به خونه» بابل درباره اینکه وی او را به فوتبال ایران معرفی کرده است، گفت: فقط می‌گویم روزی که بنده عضو فدراسیون فوتبال آلمان بودم و سرمربی تیم مونته‌نگرو وی در باشگاه پرسپولیس بود که من به فوتبال ایران آمدم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران عنوان کرد: در آخر هم برای اکبر میثاقیان آرزوی موفقیت دارم.