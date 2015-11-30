به گزارش خبرنگار مهر، واهیک طروسیان عصر امروز پس از پیروزی تیمش مقابل ماشین‌سازی تبریز در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: بازیکنان گیتی‌پسند امروز خیلی خوب کار کردند و تلاش آنها این بود که آنچه در توان داشتند را در زمین اجرا کنند و به نظر من مسابقه امروز یکی از بهترین‌های گیتی‌پسند در لیگ امسال بود.

وی افزود: تیم ما در مسابقه امروز موقعیت‌های بسیاری داشت و تیم حریف نیز تلاش خود را صورت داد اما تیم ما امروز یک سر و گردن بالاتر از تیم حریف بود.

سرمربی تیم فوتبال گیتی‌پسند اصفهان تصریح کرد: بازیکنان ما تلاش بسیاری صورت داده و حق خود را در زمین گرفتند و مسابقه امروز مرا به آینده امیدوارتر کرد و امیدوار هستم در بازی آینده مقابل پاس همدان، شرایط به گونه‌ای باشد که با امتیاز به اصفهان بازگردیم.

وی درباره اهمیت حرفه‌ای شدن مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور بیان کرد: ما باید به سوی حرفه‌ای شدن قدم برداریم و باید تلاش کنیم که لیگ دسته اول ما نیز در این زمینه تلاش کند و اگرچه فاصله‌های بسیاری در این زمینه داریم اما باید تلاش کنیم که در این زمینه اقدام کنیم.

طروسیان اضافه کرد: متأسفانه در حال حاضر فشردگی مسابقات و زیاد بودن تعداد بازی‌ها، فشار بازی‌ها را زیادتر کرده و مصدومیت‌ها را افزایش داده که امیدوارم در ادامه این شرایط بهتر شود.