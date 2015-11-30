صدور بيش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار ويزا در ايران

به گزارش خبرنگار مهر، راجع الموسوی دوشنبه شب در بازدید از پایانه مرزی مهران گفت: تاکنون یک میلیون و ۳۳۰ هزار ویزا برای زائران شرکت کننده در همایش بزرگ اربعین حسینی در ایران صادر شده است.

وی با بیان اینکه برگزاری همایش بزرگ اربعین حسینی مشت محکمی بر دهان گروهای تکفیری و تروریسم منطقه است، افزود: با رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای امنیت کامل برای تردد زائران در مرزهای ایران و عراق برقرار شده و هیچ گونه نا امنی متوجه زائران نخواهد شد.

راجح الموسوی با اشاره به تردد خیل عظم زائران از مرز مهران برای زیارت عتبات عالیات و شرکت در همایش اربعین حسینی، افزود: با رایزنی های سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق با وزرات امورخارجه عراق درتلاش هستیم تا کنسولگری عراق را در مهران راه اندازی کنیم.

وی با بیان اینکه مردم کشور عراق استقبال گرمی از زائران اباعبدالله الحسین (ع) دارند، گفت: تمام امکانات برای زائران اربعین حسینی در عراق فراهم شده است.