به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، دولت در لايحه بودجه پيشنهادي خود به مجلس شوراي اسلامي اعتبار طرح‌هاي عمراني در سال 85 را 126 هزار و و 901 ميليارد و 886 ميليون ريال در نظر گرفته و پيش بيني كرده است كه اين اعتبارات را از محل مازاد درآمدهاي نفتي تامين كند.

اين درحالي است كه كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي و تصويب لايحه بودجه 85 تصميم گرفت كه 55 هزار ميليارد ريال از سقف اعتبار طرح‌هاي عمراني نسبت به لايحه پيشنهادي دولت را كاهش دهد.

البته تصميم فوق به اين دليل تصويب شد كه برخي از اعضاي شاخص كميسيون تلفيق همچون احمد توكلي و رضا عبداللهي پيشنهاد دولت براي طرح‌هاي عمراني را كه قرار بود از محل مازاد درآمدهاي نفتي تامين شود را به شدت تورم زا دانستند و گفتند كه اگر پيشنهاد دولت در اين خصوص تصويب شود اقتصاد ايران گريبانگير بيماري هلندي خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، كشور هلند پس از كشف نفت وگاز در درياي شمال، درآمدهاي ارزي بالاي بدست آورد كه در نهايت با افزايش كارخانجات صنعتي نيز قدرت رقابتي صنعت آن كاهش و واردات به هلند افزايش يافت ،به طوري كه اقتصاد اين كشور با مواجه شدن با اين مساله متحمل هزينه هاي فراواني شد كه در دنيا از آنها به عنوان بيماري هلندي ياد مي شود.

در همين حال نيز، مجلس روز گذشته بررسي بند "و" تبصره 2" لايحه بودجه سال 85 را آغاز كرده است. در اين روز سه پيشنهاد براي تعيين اعتبار طرح‌هاي عمراني مطرح شده كه هر سه به تصويب نرسيده است.

نمايندگان مجلس روز گذشته ابتدا در جلسه صبح به پيشنهاد 126 هزار و 901 ميليارد و 886 ميليون ريالي دولت راي نداند. اما ورق در جلسه بعد از ظهر مجلس برگشت و كميسيون عمران مجلس پيشنهاد 145 هزار و 901 ميليارد و 886 ميليون ريالي را مطرح كرد كه تصويب شود ، ولي به دليل مخالفت هاي متعدد نمايندگان شاخص مجلس همچون احمد توكلي، الياس نادران، رضا عبداللهي و حسن سبحاني ، اين تصميم گيري مخدوش اعلام گرديد.

به دنبال شدت گرفتن تشنج در جو داخلي مجلس، هيات رئيسه تصميم گرفت كه جلسه مجلس غير علني شود. پس از مدتي نيز جلسه دوباره علني تشكيل و پيشنهاد سوم براي طرح‌هاي عمراني در سال 85 مطرح شد.

در نوبت سوم جلسه علني مجلس شوراي اسلامي براي بررسي بودجه سال 85 پيشنهاد علي عباسپور و ايرج نديمي مبني بر اختصاص 134 هزار و 901 ميليارد و 886 ميليون ريال براي بودجه عمراني دولت درسال آينده بررسي گرديد كه اين پيشنهاد نيز به تصويب اكثريت آرا ي نمايندگان نرسيد و ادامه بررسي موضوع به جلسه صبح امروز موكول گرديد.

اين درحالي است كه فرهاد رهبر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گفته است كه در صورت كاهش 5500 ميليارد توماني اعتبار طرح هاي عمراني نسبت به پيشنهاد دولت، ركود و بيكاري اقتصاد كشور را فرا خواهد گرفت.

وي حتي در اظهار نظر هفته گذشته مطالبي بيان كرده كه طي چند سال اخير مسئولان دولتي با بي توجهي نسبت به طرح هاي عمراني ، به سادگي از كنار آن گذشته اند. وي تصريح كرده است كه در صورت كاهش اعتبار طرح هاي عمراني، بيماري ايراني جايگزين بيماري هلندي در اقتصادي جهاني خواهد شد.

گزارش هاي دستگاه‌هاي اجرايي نيز حاكي از آن است كه هم اكنون حدود 200 هزار ميليارد تومان سرمايه ملي كشور در طرح‌هاي نيمه تمام بر روي زمين بلاتكليف باقي مانده است و در صورت عدم تخصيص اعتبار به موقع، علاوه بر طولاني تر شدن اتمام طرح ها، از دست دادن توجيه اقتصادي و فني آنها نيز در سال هاي آينده مطرح مي شود.

بايد منتظر ماند و ديد كه امروز مجلس در جلسه صبح خود بالاخره كدام پيشنهاد را براي طرح هاي عمراني به تصويب مي رساند، تصميم كميسيون تلفيق و دولت دو پيشنهاد پيش روي مجلس است و در صورت عدم تصويب اين دو پيشنهاد است كه پيشنهاد سومي براي طرح هاي عمراني مطرح مي شود.