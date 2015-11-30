به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم از پانزدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور طی روزهای یکشنبه هشتم و دوشنبه نهم آذرماه با برگزاری هشت بازی پیگیری شد که باز هم صدر و قعر جدول به رنگ آبی باقی ماند.
در هفتهای که از بین سه دربی، تنها دربی اهواز برنده داشت، تبریزیها بهترین نتیجه را میان شهرستانیها کسب کردند اما هر دو نماینده مشهد مغلوب شدند. در این بین سپاهان با ۳ پله سقوط ناکام بزرگ و صبای قم و گسترش فولاد با دو پله صعود، تیمهای موفق هفته لقب گرفتند.
پیروزی صبای قم برابر سیاهجامگان در مشهد، نخستین دیدار هفته بود. در رقابت علی دایی با فرهاد کاظمی، تیم میهمان قمی توانست به ۳ امتیازی برسد تا موقتا به رده سوم صعود کند، هرچند این جایگاه تنها ۲۴ ساعت دست این تیم بود و دوباره به ذوبآهن پس داده شد. البته سیاهجامگان هم با توجه به برتری فولاد در دربی اهواز، به رده پانزدهم جدول سقوط کردند.
سپس گسترش فولاد در تبریز با یک گل مقابل سپاهان قهرمان دوره گذشته لیگ به پیروزی دست یافت تا ضمن صعود به شش ضلعی مدعیان، دومین شکست متوالی را به زردپوشان اصفهانی تحمیل کند. سپاهان بعد از باخت در دربی اصفهان در رقابتهای جام حذفی، با شکست در تبریز تا رده هفتم تنزل پیدا کرد تا ایگور استیماچ شروعی خوبی در این تیم نداشته باشد.
چهارمین باخت راهآهن در ۵ بازی گذشته مقابل استقلال خوزستان آنهم در خانه رقم خورد. مهدی تارتار که بعد از تمدید ۵ ساله قراردادش قصد داشت تواناییاش را به مدیران باشگاه ثابت کند، در نبرد مربیان جوان لیگ، قافیه را به عبدالله ویسی و تیم شگفتیسازش باخت تا این تیم اهواز موقتا به صدر جدول لیگ صعود کند.
دربی در شرق تهران، نخستین بازی روز دوم از هفته سیزدهم بود. جایی که علیرضا منصوریان کاپیتان پیشین استقلال با تیمش یعنی نفت تهران از پرسپولیس پذیرایی میکرد. پرسپولیس در نیمه نخست عملکرد بسیار خوبی داشت و مزد برتریاش را با برد یک بر صفر گرفت. در نیمه دوم اما این تیم سرخپوش بارها و بارها موقعیتهایش را از دست داد، خصوصا ضربه پنالتی که توسط مهدی طارمی از دست رفت تا نفتیها با گلزنی محمد دانشگر به بازی برگشته و از شکست نجات پیدا کنند. پرسپولیس که میتوانست با این برد تا پنجم بالا برد، با از دست دادن ۲ امتیاز مسابقه به رده هشتم سقوط کرد.
در اصفهان هم ذوبآهن با نتیجه ۳ بر یک از سد پدیده مشهد گذشت تا ضمن بازگشت به رده سوم، فاصلهاش با دو تیم آبیپوش صدرنشین را حفظ کرده و به روند خوبش ادامه دهد. پدیده هم با این شکست ۲ پله در جدول سقوط کرد.
تراکتورسازی اما یک برد ارزشمند بدست آورد و این تیم را میتوان برنده بزرگ هفته نامید. آنها که به خاطر نتایج نه چندان مطلوب هفتههای اخیر تا رده یازدهم تنزل کرده بودند، دست به کار بزرگی زده و در خانه ملوان به پیروزی یک بر صفر رسیدند. این برد که با گلزنی یک خارجی بدست آمد، تا حدودی آرامش را به تیم تونی اولیویهرا باز گرداند اما وضعیت حمید استیلی و تیمش را بحرانیتر کرد. ملوان که این روزها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکند، با این باخت به رده دهم سقوط کرد تا از نظر نتیجهگیری هم با مشکلات جدیدی روبرو شود.
در ادامه این رقابتها، دربی اهواز بین دو قعرنشین لیگ برگزار شد. نیمه نخست این بازی با برتری استقلال اهواز همراه شد اما فولادیها در نیمه دوم و گلزنی در ثانیههای پایانی مسابقه، ورق را به سود خود برگرداندند و با کسب پیروزی در این بازی، ضمن صعود به رده چهاردهم، به آرامش نسبی رسیدند. البته آبیپوشان اهوازی با این باخت، همچنان در قعرجدول باقی ماندند.
در تهران و در روز رویارویی جواد نکونام با استقلال و سیدمهدی رحمتی در دربی دیگر پایتخت، دو تیم استقلال تهران و سایپا تهران به تساوی رضایت دادند. استقلال که برای بازپس گرفتن صدر نباید در این بازی میباخت، تا مرز پیروزی هم پیش رفت اما در ۱۰ دقیقه پایانی برتری یک بر صفر را با تساوی یک بر یک عوض کرد.
با این تساوی استقلال به خاطر گل زده بیشتر نسبت به همنام خوزستانی، به صدر جدول بازگشت اما سایپا در رده پنجم باقی ماند. شاگردان جلالی در صورت پیروزی در این بازی، میتوانستند به رده چهارم برسند اما در صورت باخت تا رده هفتم تنزل پیدا میکردند که هیچکدام از این اتفاقات، برایشان رخ نداد.
نتایج کامل دیدارهای هفته سیزدهم از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* سیاهجامگان مشهد یک - صبای قم ۲
گلها: احمد امیرکامدار (۸۴) برای سیاهجامگان - ابوالفضل ابراهیمی (۱۵) و جلالالدین علیمحمدی (۵۵) برای صبای قم
* گسترش فولاد تبریز یک - سپاهان اصفهان صفر
گل: شهرام گودرزی (۱۵) برای گسترش فولاد
* راهآهن تهران صفر - استقلال خوزستان یک
گل: مهدی زبیدی (۷۲) برای استقلال خوزستان
* نفت تهران یک - پرسپولیس تهران یک
گلها: محمد دانشگر ۷۳ برای نفت - میلاد کمندانی دقیقه ۴۰ برای پرسپولیس
* ملوان بندرانزلی صفر - تراکتورسازی تبریز یک
گل: حمزه یونس (۸۴) برای تراکتورسازی
* ذوبآهن اصفهان ۳ - پدیده مشهد یک
گلها: مسعود حسنزاده (۴۵ و ۵۸) و مرتضی تبریزی (۶۹) برای ذوبآهن - محسن یوسفی (۷۹- پنالتی) برای پدیده مشهد
* استقلال اهواز یک - فولادخوزستان ۲
گلها: فرزاد آشوبی (۳۸ - پنالتی) برای استقلال اهواز - مهرداد جماعتی (۶۱) و حسین ابراهیمی (۶+۹۰- پنالتی) برای فولاد خوزستان
* استقلال تهران یک - سایپا تهران یک
گلها: جابر انصاری (۶۰) برای استقلال - علی زینالی (۸۲) برای سایپا
جدول آقای گل لیگ برتر:
۷ گل: مهدی طارمی (پرسپولیس)
۶ گل: حسن بیت سعید (استقلال خوزستان) و مهرداد محمدی (راهآهن)
۵ گل: امید ابراهیمی (استقلال)
۴ گل: کاوه رضایی، مسعود حسنزاده و مرتضی تبریزی (ذوبآهن)، غلامرضا رضایی (سایپا)، جابر انصاری (استقلال) و محسن یوسفی (پدیده)
جدول ردهبندی لیگ برتر
|نام تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|زده
|خورده
|تفاضل گل
|امتیاز
|۱
|استقلال تهران
|۱۳
|۷
|۵
|۱
|۲۲
|۱۲
|۱۰
|۲۶
|-
|۲
|استقلال خوزستان
|۱۳
|۷
|۵
|۱
|۱۴
|۴
|۱۰
|۲۶
|-
|۳
|ذوبآهن اصفهان
|۱۳
|۶
|۵
|۲
|۱۹
|۸
|۱۱
|۲۳
|-
|۴
|صبای قم
|۱۳
|۵
|۷
|۱
|۱۳
|۹
|۴
|۲۲
|۲ پله صعود
|۵
|سایپا تهران
|۱۳
|۶
|۳
|۴
|۱۲
|۱۱
|۱
|۲۱
|-
|۶
|گسترشفولاد تبریز
|۱۳
|۵
|۵
|۳
|۱۲
|۹
|۳
|۲۰
|۲ پله صعود
|۷
|سپاهان اصفهان
|۱۳
|۵
|۵
|۳
|۱۳
|۱۱
|۲
|۲۰
|۳ پله سقوط
|۸
|پرسپولیس تهران
|۱۳
|۵
|۴
|۴
|۱۸
|۱۶
|۲
|۱۹
|یک پله سقوط
|۹
|تراکتورسازی تبریز
|۱۳
|۴
|۶
|۳
|۱۴
|۱۱
|۳
|۱۸
|یک پله صعود
|۱۰
|ملوان بندرانزلی
|۱۳
|۴
|۴
|۵
|۹
|۱۱
|۲-
|۱۶
|یک پله سقوط
|۱۱
|پدیده مشهد
|۱۳
|۴
|۴
|۵
|۱۴
|۱۸
|۴-
|۱۶
|یک پله سقوط
|۱۲
|نفت تهران
|۱۲
|۲
|۷
|۳
|۱۲
|۱۲
|-
|۱۳
|-
|۱۳
|راهآهن تهران
|۱۳
|۲
|۴
|۷
|۱۳
|۱۹
|۶-
|۱۰
|-
|۱۴
|فولاد خوزستان
|۱۳
|۲
|۳
|۸
|۹
|۲۰
|۱۱-
|۹
|یک پله صعود
|۱۵
|سیاهجامگان مشهد
|۱۳
|۲
|۲
|۹
|۷
|۱۴
|۷-
|۸
|یک پله سقوط
|۱۶
|استقلال اهواز
|۱۲
|۱
|۴
|۷
|۶
|۲۲
|۱۶-
|۶
|-
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