پروژه گازرسانی به ۵۳ روستای شهرستان داراب کلنگزنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ محمدی دوشنبه در مراسم کنگ زنی پروژه گازرسانی به روستاهای شهرستان داراب، در جمع خبرنگاران افزود: به لطف خداوند و با تخصیص بودجه بسیار خوب از طرف دولت و همکاری مسئولین شهرستان داراب اعتبارات بسیار خوبی در جهت گاز رسانی به تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار دیده شده که ظرف ۱۰ روز آینده خط انتقال گاز به این روستاها اجرایی خواهد شد.

وی گفت: امروز که برای کلنگ زنی گازرسانی به این روستاها به شهرستان داراب سفر کردم، پیمانکاران این پروژه ها را همراه آورده تا در مقابل مردم قول دهند که هر چه سریعتر کار گازرسانی را انجام خواهند داد و از مردم خواست تا هرچه سریعتر لوله کشی منازل خود را انجام داده تا این نعمت خدادای هر چه زودتر به خانه هایشان برسد.

محمدی از آغاز گازرسانی به مجموعه روستاهای هشیوار شامل نصروان، بیزدان و کوره ها، هیربدان، حسن آباد پدم، جوزجان، خروسلو، بیاده، کریم آباد، جمسی، قلعه نو، آب شیب، بانوج، اکبرآباد، محمدآباد، دنگان، ماریان، بهروزآباد، رمبه، زین آباد، خیرآباد به طول ۱۵۲ کیلومتر شبکه به همراه دو ایستگاه TBS با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال و پیش بینی ۲۲۰ میلیارد ریال برای ۴ هزار خانوار خبر داد.

مدیر عامل شرکت گاز فارس ادامه داد: همچنین امروز گاز رسانی به مجموعه روستاهای فاز دوم فسارود شامل مناطق چاه بید، فیض آباد، کرسیا، زین آباد، اعراب قنبری، اعراب چگینی، رشیدآباد، سلطان آباد، حسین آباد، مادوان، منصورآباد، چک گلابی، مهرآباد مزیدی، مربوئیه، جونان ، کریم آباد، شهرک فجر، مهدی آباد، اسماعیل آباد، کوهجرد، پاسخن، هادی آباد، منصوریه، شمس آباد، بهادران و حسن آباد و مجموعه روستاهای سنگ چارک و شهرک فتح المبین به طول ۱۸۰ کیلومتر با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال با جمعیتی بالغ بر ۶ هزار و ۸۰۰خانوار آغاز شد.

محمدی عنوان کرد: با اجرای این طرح بیش از ۱۲ هزار خانوار از نعمت گاز بهره مند و در مصرف بیش از ۱۰ میلیون لیتر نفت سفید صرفه جویی خواهد شد.

عبدالرضا قاسمپور فرماندار داراب نیز گفت: در دولت تدبیر و امید ۸ روستا گاز رسانی شده که با قول مساعد مدیرعامل گاز استان فارس ۱۰ روستای دیگر به ۵۳ روستای امروز اضافه خواهد شد که در مقایسه با ۳۰ سال گذشته که فقط ۵ روستا گاز رسانی شده است انقلابی بزرگ رخ در امر گازرسانی به مردم داراب انجام گرفته است.

دکتر نبی اله احمدی نماینده مردم داراب و زرین دشت نیز گفت: امروز و فردا با حضور مهندس محمدی در این دو شهرستان بیش از یک هزار میلیارد ریال صرف گاز رسانی به روستاهای شهرستان های داراب و زرین دشت خواهد شد که بخش قابل توجهی از روستاهای پرجمعیت این دو شهرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

در هفته دولت امسال نیز گازرسانی به ۵ روستای بخش مرکزی شامل دوبان، شیخ آباد؛ شهرک ثارالله ، پیرمراد و نرده شهر با ۱۱۰ میلیارد ریال افتتاح شده است.