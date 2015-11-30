پرستاران ۴۰۰ هزار تومان کارانه می گیرند/پزشکان ۱۰۰ میلیون

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چراغی، به وضعیت پرداخت کارانه پرستاری اشاره کرد و افزود: آنچه مسلم است اینکه کارانه پرستاران در بیمارستان های دولتی با تاخیرهای چند ماهه پرداخت می شود و همین مسئله انگیزه را از جامعه پرستاری گرفته است.

رئیس نظام پرستاری تهران به وضعیت کارانه پرستاران بیمارستان های دولتی تهران اشاره کرد و گفت: آخرین پرداختی کارانه مربوط به مرداد امسال بوده است.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت پرداخت کارانه پرستاران در سایر استان ها و شهرستان ها بدتر است، تصریح کرد: در استان گیلان، هنوز مطالبات سال ۹۳ را تسویه نکرده اند.

چراغی به طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد اشاره کرد و افزود: این طرح که تابستان امسال ابلاغ شد، یک طرح کاملا غیرکارشناسی شده بود که جامعه پرستاری به آن معترض شد.

دبیر شورای عالی نظام پرستاری توضیح داد: مبنای پرداخت مبتنی بر عملکرد بر اساس درآمد بخش های بیمارستانی بود که همین مسئله دریافتی پرستاران را کاهش می داد، ضمن اینکه سنوات در نظر گرفته نمی شد.

وی افزود: در آن مقطع، پرستاران به این طرح اعتراض کردند و در نهایت وزیر و معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کردند که اجرای این طرح بر عهده دانشگاه های علوم پزشکی گذاشته شود که نوعی عقبگرد وزارت خانه از تصمیم خود بود.

چراغی با انتقاد از تبعیض در پرداخت کارانه پرستاران، اظهارداشت: متاسفانه آزادی عمل مدیران بیمارستان ها و اعمال نفوذ آنها، باعث شده تا اگر یک پرستار یک روز مرخصی بگیرد، ۵۰ هزار تومان از کارانه او کم شود.

دبیر شورای عالی نظام پرستاری با گلایه شدید از تشدید فاصله کارانه پرداختی پزشک و پرستار در بیمارستان ها، گفت: طرح تحول سلامت باعث شد تا شکاف پرداختی کارانه ها عمیق تر از قبل شود. بطوریکه اگر کارانه پرستاران از ۲۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته، در مقابل کارانه پزشک از ۲۰ میلیون به حداقل ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون رسیده است.