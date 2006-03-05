افزايش خطوط شبانه شركت واحد در روزهاي پايان سال / راه اندازي 10 خط جديد اتوبوسراني

مهندس احمدي بافنده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر،افزود: بر اساس هماهنگي هاي انجام شده به منظور ارائه سرويس رساني مطلوب به شهروندان تهراني در روزهاي پاياني سال و ايام تعطيلات نوروزي ، ناوگان اتوبوسراني شهر تهران به صورت شبانه روزي و 24 ساعته فعال خواهد بود.

وي همچنين از راه اندازي 10 خط جديد اتوبوس در سطح شهر تهران خبرداد و افزود : همچنين در اين راستا نيز با افزايش تعداد خطوط شبانه اتوبوس در مناطق مورد نياز و اضافه كردن تعداد اتوبوس ها ، در صدد تقويت خطوط شبانه اتوبوس ها برآمده ايم.

احمدي تصريح كرد: در حال حاضر 5 هزار دستگاه اتوبوس فعال در ناوگان حمل و نقل عمومي شهر تهران وجود دارد كه طي 2 ماه گذشته توانسته ايم با رايزني هايي كه با شركت هاي خودروساز داشتيم 100 دستگاه به اين تعداد اضافه كنيم و تا پايان سال نيز تعداد ديگري اضافه خواهد شد كه البته در كنار اين تعداد ، قرار است بخشي از اتوبوس هايي كه در تعميرگاهها متوقف هستند با تلاش شبانه روزي ، تعمير و به ناوگان اضافه شوند.