اتمام طرح های نیمه کاره اولویت است/ محیط زیست را نباید دیوار کشید

به گزارش خبرنگار مهر، سید خالق سجادی شامگاه دوشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به طرحهای نیمهکاره شهرستان افزود: راههای ارتباطی جاده هزارجریب، پل عظیم سد گلورد و... ازجمله پروژههای نیمهکاره ما است که با تزریق اعتبارات، بر اساس اولویت عملیاتی میشود.
سجادی با اشاره به اینکه مهمترین معضل و مشکل شهرستان بهشهر بیکاری و عدم اشتغال در جامعه است، افزود: اکنون خانهای را نداریم که فرد بیکاری در آن وجود نداشته باشد و در هر منزلی بیکار وجود دارد و لذا برای رفع مشکل اشتغال در جامعه، از حضور سرمایهگذاران استقبال میکنیم و اشتغالزایی بعد از امنیت اولویت مهم قابلپیگیری ما در شهرستان است.
این مسئول گفت: تحریم، تورم و کاغذبازی موجب فرار سرمایهگذار میشود و ما امنیت را برای ورود سرمایهگذاران فراهم میکنیم و امیدواریم با سرمایهگذاری سرمایهگذاران در منطقه شاهد پویایی همهجانبه باشیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه وضعیت مالی مناسبی در شرایط فعلی حاکم نیست لذا همه باید کمککار بوده و با ارائه طرح و برنامه، کمککار ما در استفاده از پتانسیل و ظرفیتهای مختلف شهرستان باشند.
سرپرست فرمانداری شهرستان بهشهر بابیان اینکه در رابطه با کارخانه کمپوست بهشهر افتتاح موقت انجامشده و اکنون کمپوست و جداسازی زباله انجام میشود، گفت: امیدواریم با نهایی شدن افتتاح آزمایشی و بهرهبرداری کامل کمپوست بهشهر، مشکل زباله شرق مازندران برطرف شود.
پالایشگاه نفت احیا شد
سجادی همچنین از احیای پالایشگاه نفت در بهشهر خبر داد و افزود: برای ایجاد این پالایشگاه اقداماتی انجامشده که برخی از اقدامات منوط به واردکردن تکنولوژی از خارج کشور است که در شرایط فعلی تحریم، کار را با کندی مواجه کرده است و امیدواریم با لغو تحریم و استفاده از توان شریک معتبر خارجی در صورت نیاز، بتوانیم پالایشگاه نفت بهشهر را احیاء کنیم.
وی در پایان با اشاره به در دست اقدام بودن گردشگری میانکاله بهشهر گفت: محیطزیست برای همه افراد جامعه است و همگان باید از آن استفاده کنند و نمیتوان محیطزیست را دیوار کشید و اجازه ورود نداد، اما استفاده از آن نیز تابع ضوابط و مقرراتی است که در دست اقدام برای توسعه گردشگری در میانکاله هستیم تا با رعایت قوانین و ضوابط مردم بتوانند از میانکاله بهعنوان منطقه بکر گردشگری استفاده کنند.
سجادی گفت: سیمخاردار کشیدن محیطزیست راهحل مناسبی برای حل مسئله نیست بلکه پاک کردن صورتمسئله است که امیدواریم با برنامهریزیهای در دست اقدام بتوانیم شرایط استفاده و برخورداری از طبیعت میانکاله را بر اساس ضوابط و قانون برای مردم فراهم کنیم.
سید خالق سجادی در این نشست با ابراز خرسندی از حضور خبرنگاران در این نشست گفت: خبرنگاران بهعنوان چشم و گوش مردم باید نظارت بر امور و کارهای مسئولان داشته و با دقت اطلاعرسانی کنند تا حقی ضایع نشود.
مچ گیری مسئولان به نفع مردم نیست
سرپرست فرمانداری شهرستان بهشهر افزود: مچگیری مسئولان و غرضورزیها مطمئنا به نفع مردم، نظام و مسئولان نیست و لذا امیدواریم خبرنگاران با وحدت همهجانبه با مسئولان در راستای اهداف نظام و رفع مشکلات مردم گام بردارند.
وی بابیان اینکه خبرنگاران در اطلاعرسانی دقت لازم را بهکارگیرند تا شاهد تکذیبیه اخبار نباشیم و آبروی مؤمن حفظ شود، یادآور شد: امیدواریم خبرنگاران با اطلاعرسانی دقیق و بهموقع، حرمت نگهداشته و تنها به اهداف کوتاهمدت توجه نکنند و هدف خود را خدمت به دین خدا و خلقالله بدانند.
سجادی ادامه داد: شهرستان بهشهر با مشکلاتی مواجه است که باید با همدلی و تلاش مرتفع شود و در این راستا اصحاب رسانه و خبرنگاران میتوانند نقش مهمی ایفا کنند و با تعامل مناسب با مسئولان برای توسعه و پیشرفت شهرستان تلاش کنند.
سرپرست فرمانداری شهرستان بهشهر همچنین برگزاری انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را از اتفاقات مهم سیاسی در سال جدید برشمرد و گفت: همه ما در بحث انتخابات باید بر اساس فرمایشات رهبری و برای حضور حداکثری، رقابت سالم و ایجاد فضایی امن تلاش کنیم و هر کس غیرازاین کار کند و قلم بزند خیانت کرده است.
سجادی اضافه کرد: علیرغم تفکر سیاسی که همه ما داریم، باید در انتخابات بر اساس عدالت عمل کنیم و شرعا و قانونا موظف به برگزاری انتخاباتی سالم هستیم.
آماده برپایی انتخابات پرشور هستیم
وی گفت: برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور و حداکثری آماده هستیم و اقدامات اولیه انجامشده است و بقیه امور نیز بر اساس زمانبندی انجام میشود و از هر طیفی برای برگزاری انتخابات کمک میگیریم تا شاهد انتخاباتی سالم و پرشور باشیم و در این رابطه نیازمند همکاری همه طیفها و اصحاب رسانه هستیم.
در این دیدار جمعی از اصحاب رسانه و خبرنگاران با اشاره به مشکلات متعدد در شهرستان بهشهر با برشمردن نقاط قوت و پتانسیلهای این منطقه، خواهان توجه به توسعه و پیشرفت شهرستان با توجه به پتانسیلهای مختلف این شهرستان شدند و اعلام داشتند: در صورت فراهم شدن امکانات لازم میتوان شاهد رشد سریعتر این منطقه بود.
اصحاب رسانه شهرستان بهشهر در این دیدار مشکلات موجود درزمینهٔ اشتغال، کمپوست، پالایشگاه، راه دسترسی به بندر امیرآباد، جادههای روستایی، تله کابین، اتمام بیمارستان جایگزین، بیکاری و...را از مهمترین دغدغههای مردم این منطقه اعلام کردند.
نظر شما