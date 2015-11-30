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۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۹:۱۹

مهاجم تیم پدیده مشهد:

ساعت ۴ صبح به اصفهان رسیدیم/ خستگی، دلیل باخت ما بود

ساعت ۴ صبح به اصفهان رسیدیم/ خستگی، دلیل باخت ما بود

اصفهان - مهاجم تیم فوتبال پدیده مشهد گفت: ما شب گذشته و پیش از دیدار مقابل ذوب‌آهن، ساعت ۴ صبح به اصفهان رسیدیم و خستگی، دلیل باخت ما در این مسابقه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد غریبی عصر امروز پس از شکست مقابل ذوب‌آهن اصفهان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها کشور اظهار داشت: بازی خوبی بود و به ذوب‌آهن تبریک می‌گویم چون تیم بسیار خوبی به شمار می‌رود بنابراین امیدوار هستم که این تیم همیشه خوب بازی کند و مانند پیروزی امروز، به پیروزی دست پیدا کند.

وی با اشاره به مشکلات تیمش برای سفر به اصفهان پیش از این مسابقه افزود: ما تلاش خود را در این مسابقه کردیم و شب گذشته با شرایط خاصی راهی اصفهان شدیم.

مهاجم تیم پدیده مشهد ادامه داد: تیم ما ساعت ۴ صبح به اصفهان رسیده و ۵ صبح استراحت کردیم و به هر حال تیمی که ساعت ۵ صبح شروع به استراحت کرده، کار سختی در زمین مسابقه پیش‌رو دارد.

وی اضافه کرد: با این حال بازیکنان همه خوب بازی کردند و با شرایط سخت خود، عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند اما متأسفانه متحمل شکست شدند.

کد مطلب 2987934

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