ساعت ۴ صبح به اصفهان رسیدیم/ خستگی، دلیل باخت ما بود

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد غریبی عصر امروز پس از شکست مقابل ذوب‌آهن اصفهان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها کشور اظهار داشت: بازی خوبی بود و به ذوب‌آهن تبریک می‌گویم چون تیم بسیار خوبی به شمار می‌رود بنابراین امیدوار هستم که این تیم همیشه خوب بازی کند و مانند پیروزی امروز، به پیروزی دست پیدا کند.

وی با اشاره به مشکلات تیمش برای سفر به اصفهان پیش از این مسابقه افزود: ما تلاش خود را در این مسابقه کردیم و شب گذشته با شرایط خاصی راهی اصفهان شدیم.

مهاجم تیم پدیده مشهد ادامه داد: تیم ما ساعت ۴ صبح به اصفهان رسیده و ۵ صبح استراحت کردیم و به هر حال تیمی که ساعت ۵ صبح شروع به استراحت کرده، کار سختی در زمین مسابقه پیش‌رو دارد.

وی اضافه کرد: با این حال بازیکنان همه خوب بازی کردند و با شرایط سخت خود، عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند اما متأسفانه متحمل شکست شدند.