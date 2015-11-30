مقامات کشوری و لشگری به تماشای «نجم الثاقب» نشستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین آقاتهرانی نماینده مجلس، سردار نجات معاون فرهنگی سپاه، حاج سعید قاسمی و حاج حسین یکتا فعال فرهنگی و حجت الاسلام والمسلمین اباذری رایزن فرهنگی سفارت ایران در عراق طی روزهای گذشته به تماشای نمایش «نجم الثاقب» نشستند.

از بین این مهمانان، اباذری ضمن تعریف و تمجید از نمایش آن را بسیار تاثیرگذار و مهم ارزیابی کرد و اجرای اینگونه آثار هنری و فرهنگی در مسیر پیاده روی زائران را ضروری دانست.

درخواست استان های عراق برای اجرای «نجم الثاقب»

وی با اشاره به استقبال مردم عرب زبان عراق از نمایش، از درخواست استان های دیگر عراق برای اجرای نمایش در طول سال خبر دادند و تاکید کردند که اینگونه برنامه های فرهنگی باید در عراق تکرار شود.

اجرای «نجم الثاقب» تولید مرکز مُهنا، در مسیر نجف به کربلا و در عمود ۲۸۵ موکب امام رضا (ع) به کارگردانی سعید اسماعیلی از دوشنبه دوم آذر (۱۱ صفر) آغاز شده و تا ۱۱ آذر (۱۹ صفر) ادامه خواهد داشت.