۶۸۰هزارنفر از افراد تحت پوشش بیمه سلامت در لرستان روستاییان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم آزادی عصر دوشنبه در جلسه هم اندیشی بانوان فرهیخته لرستان که با حضور معاون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات انسانی کشور برگزار شد اظهار داشت: از کل جمعیت تحت پوشش بیمه در لرستان ۶۰ درصد بیمه شدگان دارای بیمه سلامت هستند.

وی با اشاره به اینکه ۶۸۰ هزار نفر از جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت در لرستان را روستاییان تشکیل می دهند، افزود: با تاکید دولت در سال ۹۳ مبنی بر تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه در استان لرستان ۲۷۰ هزار نفر فاقد بیمه شناسایی و تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند.

مدیرکل بیمه سلامت لرستان اضافه کرد: بیمه سلامت اخیرا اتباع و مهاجران خارجی دارای شرایط بیمه را تحت پوشش قرار خواهد داد.