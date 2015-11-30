اصغر نورالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه موضوع گردشگری در استان سمنان به عنوان محور توسعه مورد توجه صندوق کارآفرینی امید قرار دارد و این صندوق به طرح های گردشگری در این استان تسهیلات اعطا می کند، اضافه کرد: استان سمنان در این طرح انتخاب و در قالب طرح تکاپو کار را دنبال می کند.

وی به بحث پرداخت تسهیلات از سوی صندوق کارآفرینی امید پرداخت و افزود: سقف تسهیلات اعطایی از سوی این صندوق از ۵۰ میلیون تا یک میلیارد ریال بوده و نرخ سود آن نیز قرض الحسنه است.

رئیس صندوق کارآفرینی امید با تاکید بر اینکه در صدد هستیم تا این طرح را گسترش دهیم، خاطر نشان کرد: با ایجاد صندوق خرد محلی برای زنان سرپرست خانوار در آینده نزدیک ۶۰۰ صندوق در روستاها راه اندازی می شود.

نورالله زاده تصریح کرد: به طور کلی نظام تأمین مالی محلی در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم حمایت لازم را از زنان روستایی داشته باشیم.

وی از اعطای وام برای مشاغل خانگی استان ها هم خبر داد و افزود: دولت از برنامه های مشاغل خانگی و روستایی حمایت می کند و در این راستا برنامه های مناسب را در دستور کار دارد.

دبیر کارگروه مشاغل کوچک، خانگی و روستایی اضافه کرد: در این طرح ظرفیت و پتانسیل هر منطقه و روستا شناسایی و سپس تقویت می شود.

نورالله زاده با بیان اینکه در بسته بندی مشاغل هر نوع شغلی تقویت و توسعه داده می شود، اظهار داشت: مزیت رقابتی هر منطقه را شناسایی و تقویت می کنیم که در این راه نیاز بازار مد نظر است.

وی به چگونگی اعطای وام به طرح های مشاغل خانگی پرداخت و تصریح کرد: نگاه ما در این روند بسیار متفاوت است و شناسایی متقاضیان از سوی ما انجام و نیاز نیست که متقاضیان به ما مراجعه کنند.

رئیس صندوق کارآفرینی امید یادآور شد: مردم به محض اینکه متوجه شوند که وام ارزان قیمت داده می شود متقاضی می شوند و طرح را ارائه می دهند.

نورالله زاده به طرح تکاپو نیز اشاره‌ای داشت و افزود: این طرح با مشارکت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حال مطالعه است که در هفت استان کار آن دنبال شده است.

وی در خاتمه گفت: طرح تکاپو به‌منزله توسعه کسب‌وکارهای پایدار و اشتغال‌زا بوده و در اجرای آن شغل و رشته فعالیت هر استانی موردتوجه قرار می‌گیرد.