به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران اظهار داشت: از آغاز فعاليت شركت واحد در سال 1335 تاكنون به اين شركت صرفا به عنوان مجموعه اي كارگري متشكل از تعدادي راننده، تعميركار و بليط فروش نگاه شده است.

مهندس مهرداد تقي زاده تصريح كرد: نوع نگرش به اتوبوسراني از يك واد ساده و خدماتي ايستا بايد به يك مجموعه فني و صنعتي پويا تغيير كند.

رئيس هيئت مديره شركت واحد اتوبوسراني ، پيش بيني ساز و كارهاي علمي و در عين حال ساده از طريق به كارگيري دانش روز را حداقل نياز اداره يك سازمان پيچيده قلمداد كرد و افزود: به اين منظور اتخاذ راهكارهايي در جهت بهره برداري از امكانات موجود و آماده سازي ظرفيت هاي جديد اتوبوسراني ايجاب مي كند تا عوامل اجرايي شركت واحد با عقبه كارشناسي تقويت شود.

وي ايجاد يك مركز مطالعاتي و تحقيقاتي هماهنگ با فعاليت هاي جاري و برنامه هاي آتي و نيز نيازهاي روز شركت واحد را اجتناب ناپذير دانست و گفت: در اين مركز علاوه بر دانش مراكز علمي و دانشگاهي، استعداد و توان نيروهاي داخلي و تجربه و تخصص شركت هاي صاحب صلاحيت نيز به كار گرفته مي شود.

تقي زاده در پايان با تشبيه شبكه اتوبوسراني به ستون فقرات پيكره حمل و نقل همگاني تهران، ابراز اميدواري كرد با راه اندازي اين مركز شاهد بهبود قابل توجه در نحوه ارائه خدمات شركت واحد به شهروندان باشيم.

طرح راه اندازي مركز مطالعات و تحقيقات شركت واحد اتوبوسراني به پيشنهاد مديرعامل آن شركت و در جريان آخرين جلسه هيئت مديره شركت واحد به تصويب رسيد.