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۹ آذر ۱۳۹۴، ۲۰:۱۴

میلاد میداوودی:

امیدوارم استقلال قهرمان شود/ سایپا به روزهای اوج باز خواهد گشت

امیدوارم استقلال قهرمان شود/ سایپا به روزهای اوج باز خواهد گشت

مهاجم تیم فوتبال سایپا با بیان اینکه استقلال در نیم فصل عملکرد خوبی از خود ارائه داده است گفت: امیدوارم این تیم در پایان فصل قهرمان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد میداوودی پس از تساوی یک بر یک سایپا مقابل استقلال با بیان این مطلب افزود: دو تیم در نیمه دوم بازی بسیار جذاب و دلچسبی از خود ارائه دادند و موقعیت زیادی داشتند که با درخشش گلرهای هر دو تیم از دست رفت.

وی افزود: ما در نیمه دوم بازی خوبی از خود ارائه کردیم و حتی می توانستیم به دو گل دست پیدا کنیم اما رحمتی مانع این کار شد و اجازه نداد به گل پیروزی دست پیدا کنیم.

میداوودی گفت: مطمئن باشید سایپا در نیم فصل دوم با تلاشی که بازیکنان و کادر فنی انجام می دهند به روزهای اوجش باز خواهد گشت.

مهاجم سایپا در پایان تصریح کرد: استقلال شروع بسیار خوبی در لیگ داشت و امیدوارم در پایان فصل به مقام قهرمانی دست پیدا کند.

کد مطلب 2987970

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