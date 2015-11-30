آزادی ۱۰۷ زندانی در مازندران/ روزانه سه راننده به زندان می روند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد از محل کمک‌های ریاست قوه قضاییه، ستاد دیه و صندوق تأمین خسارت بدنی کشور شامگاه دوشنبه در ساری برگزار شد و در این آیین ۱۰۷ زندانی جرائم غیر عمد با بیش از دو میلیارد تومان اعتبار از محل ستاد دیه و غیره آزادشده و به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند.

حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی فرد رئیس‌کل دادگستری مازندران شامگاه دوشنبه در مراسم آزادی زندانیان جرائم غیر عمد که در سالن اجتماعات باشگاه برق برگزار شد با تقدیر از خیرین درزمینهٔ آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اظهار داشت: در قرآن کریم همه باهم برادرخوانده شده‌اند اما هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم که زندانیان برادر ما هستند و اعضای یک جامعه هستیم.

وی بابیان اینکه عمل به قرآن کریم فقط خواندن نیست و نور قران باید در قلب‌ها باشد نه در زبان‌ها افزود: همه ما دارای یک روح عمومی و شخصی هستیم که اگر به آن توجه شود به نفع همه خواهد بود.

وی بر پرداخت نفقه در خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: کسی که در خانواده نفقه بدهد شادی به خانواده و مرد خانواده می‌رسد و درصورت پرداخت نشدن خود و خانواده زجر می‌کشند.

مدیرعامل ستاد رسیدگی به امور دیه کشور نیز در این مراسم با اشاره به آیات قرانی اظهار داشت: آزادی کسانی که جایشان در زندان نیست کار بزرگی است و پاداش آن را خداوند خواهد داد.

اسدالله جولایی با اشاره به تشکیل ستاد دیه در سال ۶۹ گفت: مهریه زیاد، چک‌های بی‌محل و فقر فرهنگی در جامعه وجود دارد که باید برای رفع این فقر تلاش کنیم.

جولایی با اشاره به سفر رئیس قوه قضایِیه به مازندران گفت: در این سفر پرونده‌های استان بررسی و مقرر شد ۱۰۷ زندانی جرائم غیر عمد با دو میلیارد تومان در مرحله اول آزاد شوند که در این راستا ۲۰۰ میلیون تومان از سوی آیت‌الله لاریجانی، و ۷۰۰ میلیون تومان از سوی مقام معظم رهبری و ۲۰۰ میلیون تومان هم از صندوق تأمین خسارات بدنی کشور تأمین اعتبارشده است.

وی بابیان این‌که در مرحله بعد ۲۷۰ زندانی جرائم غیر عمد آزاد می‌شوند یادآور شد: سه میلیارد تومان نیز برای این طرح در نظر گرفته شد و مقام معظم رهبری ۱۵۰ میلیون تومان به ستاد دیه تحت عنوان جشن گل‌ریزان اهدا کردند.

جولایی با اشاره به تصویب قانون بیمه شخص ثالث در سال ۴۷ ابراز داشت: این قانون در ابتدا دارای مشکلات زیادی بود که توسط ستاد دیه بررسی شد و حول دو محور پیشگیری و درمان آموزش داده شد تا فقر فرهنگی رفع گردد.

وی ابراز داشت تا قبل از تصحیح قانون شخص ثالث ۵۷ تا ۶۰ نفر در روز از رانندگان متخلف وارد زندان می‌شد و حالا که قانون تثبیت و دائمی شد دو تا سه نفر روزانه زندان می‌شوند و این نشان می دهد تخلفات کمتر شده است.