۵ فروند بالگرد امدادی بالای سر زائران/آماده باش۲۳۰۰ امدادگر تخصصی

دکتر ناصر چرخساز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: ۴۷۸ پایگاه ثابت امداد و نجات و ۸۰ پست موقت و سیار در مسیرهای عبوری ایلام و خوزستان، آماده امدادرسانی به زائران حسینی هستند.

وی همچنین از آمادگی کامل ۲۳۰۰ امدادگر تخصصی آموزش دیده برای امدادرسانی به زائران خبر داد و گفت: این نیروها آماده ارائه خدمات امدادی در طول مسیرهای منتهی به مرزهای کشور هستند.

چرخساز با اشاره به استقرار نیروهای امداد و نجات در طول سه پایانه مرزی کشور، افزود: نیروهای امدادی در سه قرارگاه اصلی متمرکز هستند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از استقرار 5 فروند بالگرد برای پوشش امداد هوایی در کنار تیم های عملیاتی خبر داد و گفت: تیم های امداد و نجات در آماده باش کامل برای خدمات رسانی به زائران حسینی هستند.