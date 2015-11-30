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۹ آذر ۱۳۹۴، ۲۰:۲۳

رئیس سازمان امداد و نجات به مهر خبر داد؛

۵ فروند بالگرد امدادی بالای سر زائران/آماده باش۲۳۰۰ امدادگر تخصصی

۵ فروند بالگرد امدادی بالای سر زائران/آماده باش۲۳۰۰ امدادگر تخصصی

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، از استقرار ۵ فروند بالگرد امدادی در سه قرارگاه مرزی، برای خدمات رسانی به زائران اربعین خبر داد.

دکتر ناصر چرخساز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: ۴۷۸ پایگاه ثابت امداد و نجات و ۸۰ پست موقت و سیار در مسیرهای عبوری ایلام و خوزستان، آماده امدادرسانی به زائران حسینی هستند.

وی همچنین از آمادگی کامل ۲۳۰۰ امدادگر تخصصی آموزش دیده برای امدادرسانی به زائران خبر داد و گفت: این نیروها آماده ارائه خدمات امدادی در طول مسیرهای منتهی به مرزهای کشور هستند.

چرخساز با اشاره به استقرار نیروهای امداد و نجات در طول سه پایانه مرزی کشور، افزود: نیروهای امدادی در سه قرارگاه اصلی متمرکز هستند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از استقرار 5 فروند بالگرد برای پوشش امداد هوایی در کنار تیم های عملیاتی خبر داد و گفت: تیم های امداد و نجات در آماده باش کامل برای خدمات رسانی به زائران حسینی هستند.

 

کد مطلب 2987974
حبیب احسنی پور

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