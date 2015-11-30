علما چراغ روشن هدایت مردم اند/لزوم آگاهی روحانیون در مقابل دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله نوری همدانی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با علمای شیعه و سنی استان کردستان در سنندج اظهار داشت: علما در آموزه های دین مبین اسلام دارای جایگاهی ویژه هستند و به همین دلیل شما عزیزانی که قدم در این مسیر گذاشته اید باید به بهترین شکل ممکن رسالت خود را به انجام برسانید.

وی ابتدا به بیان مهمترین ویژگی های طلاب برای رسیدن به موفقیت اشاره کرد و افزود: شما عزیزان باید سه چهار مورد مهم را سرلوحه فعالیت ها و کارهای خود قرار دهید که یکی از آنها، اخلاص و تلاش است.

وی با بیان اینکه داشتن اخلاص، همت و پیشتکار یکی از نیازهای اصلی برای شما عزیزان طلبه است، افزود: مشا باید خیلی تلاش کنید و به علم کم و اندک بسنده نکنید و با تلاش و جدیت بیشتر به قله های رفیع علمی و دینی دست پیدا کنید.

حضرت آیت الله نوری همدانی داشتن نظم و انضباط را از دیگر نیازهای طلاب برای رسیدن به موفقیت عنوان کرد و گفت: شما عزیزان طلبه باید با برنامه ریزی پیش بروید و تمامی برنامه های شما دارای نظم باشد تا از زمان و وقت خود به بهترین شکل استفاده کنید.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از نیازهای مورد توجه شما عزیزان باید عنایت ویژه به ادبیات در حوزه کلام و بیان باشد، بیان کرد: داشتن توانایی در حوزه های معارف سیاسی، اقتصادی، علمی، قضایی و حتی اجتماعی ضروری است.

این مرجع تقلید اظها داشت: وقتی شما این ویژگی ها را داشته باشد در نتیجه بهتر می توانید پله های پیشرفت و ترقی را طی کنید و در آینده بتوانید به عنوان یک عالم نقش و رسالت خود را در جامعه انجام دهید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در این دیدار به ویژگی های علما و روحانیون اشاره کرد و گفت: علما و روحانیون چراغ هدایت هستند و به همین دلیل باید این رسالت و نقش خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند.

حضرت آیت الله نوری همدانی افزود: اولین رسالت و نقش علمای جامعه توجه به تعلیم و تربیت است و در همین راستا وقتی که فردی به درجه علما می رسد باید این رسالت آموزشی و تربیتی خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.

وی ارشاد و هدایت مردم را دومین رسالت مهم و حیاتی علمای جامعه اسلامی عنوان کرد و گفت: مردم همواره تابع روحانیت در جامعه هستند و به همین دلیل روحانی باید همواره با مردم ارتباط داشته باشد و این ارتباط نیز می تواند زمینه را برای ترویج هر چه بهتر آموزه های دینی فراهم کند.

حضرت آیت الله نوری همدانی سومین رسالت علما در جامعه را آگاهی و بصیرت در مقابل توطئه های دشمن عنوان کرد و یادآور شد: امروز دشمنان اسلام از تمامی ابزارهای در اختیار خود برای مقابله با نظام اسلامی استفاده می کنند و عالم جامعه اسلامی ما باید در مقابل این توطئه ها هوشیار و آگاه باشد.

وی داشتن بصیرت و دشمن شناسی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: دشمن هر روز در یک قالب به مقابله با دین مبین اسلام می پردازد و در حالی که تا دیروز گروه های تکفیری و داعش بود امروز با بوکوحرام و فردا نیز شیوه ای دیگر را در دستور کار قرار می دهد که شناخت توطئه های دشمن در این زمینه ها ضروری است.

این مرجع تقلید با بیان اینکه حضرت امام خمینی (ره) با شهامت، شجاعت و اخلاص خود در مقابل دشمن ایستاده و استکبار جهانی را از کشور بیرون کردند، ادامه داد: امروز همه وظیفه داریم که در راستای اقتدار بیشتر نظام اسلامی تلاش کرده و در صحنه حضور داشته باشیم.

وی در پایان از حضور علما روحانیون شیعه و سنی استان کردستان در این مراسم تقدیر کرد و گفت: انتظار می رود که در سایه فعالیت ها و اقدامات شما عزیزان شاهد ترویج هر جه بهتر آموزه های دینی در جامعه باشیم و روز به روز بر گسترش مدارس علوم دینی در سراسر کشور نیز افزوده شود.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام تقوی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور نیز سخنرانی کرد.