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۹ آذر ۱۳۹۴، ۲۰:۴۲

یعقوب کریمی:

جای هواداران استقلال بودم به ورزشگاه نمی‌آمدم!

جای هواداران استقلال بودم به ورزشگاه نمی‌آمدم!

هافبک تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه گرانی بلیت، تماشاگران را از ورزشگاه فراری داده است گفت: من هم اگر جای هواداران بودم از خانه بازی را تماشا می کردم.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب کریمی پس از تساوی یک بر یک عصر امروز استقلال مقابل سایپا با ابراز رضایت از عملکرد هم تیمی هایش گفت: بازی خوبی را انجام دایم. ۱۲۰ دقیقه جدال با نفت ما را خسته کرده بود و فاصله کم دیدار با نفت تا سایپا باعث شد نتوانیم آنطور که دوست داشتیم مقابل سایپا بازی کنیم.

هافبک استقلال در ادامه گفت: در روزی که می توانستیم برنده این بازی باشیم در لحظات پایانی پیروزی را با تساوی عوض کردیم و تنها یک امتیاز از این بازی بدست آوردیم.

کریمی در پاسخ به این سئوال هواداران به ورزشگاه نمی آیند گفت: من کاملا به آنها حق می دهم اگر من هم حجای آنها بودم به ورشگاه نمی آمد. وقتی آنها ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان حقوق می گیرند و برای دیدن یک بازی باید چیزی بالغ بر ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان هزینه کنند آیا به نظر شما منطقی است از خرج خانواده خود بزنند و برای تماشای فوتبال به ورزشگاه بیایند.

وی افزود: مسئولین باید برای جذب تماشاگران به ورزشگاه مسابقات را رایگان کنند تا مردم با علاقه بیشتری به ورزشگاه بیاید.

مدافع استقلال در پایان و در پاسخ به این سئوال که آیا تعطیلی لیگ به خاطر اردوی تیم ملی امید درست است یا خیر، خاطرنشان کرد:  من در این خصوص نمی توانم نظری بدهم و این را از مسئولین سئوال کنید.

کد مطلب 2987985

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