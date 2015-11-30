به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب کریمی پس از تساوی یک بر یک عصر امروز استقلال مقابل سایپا با ابراز رضایت از عملکرد هم تیمی هایش گفت: بازی خوبی را انجام دایم. ۱۲۰ دقیقه جدال با نفت ما را خسته کرده بود و فاصله کم دیدار با نفت تا سایپا باعث شد نتوانیم آنطور که دوست داشتیم مقابل سایپا بازی کنیم.

هافبک استقلال در ادامه گفت: در روزی که می توانستیم برنده این بازی باشیم در لحظات پایانی پیروزی را با تساوی عوض کردیم و تنها یک امتیاز از این بازی بدست آوردیم.

کریمی در پاسخ به این سئوال هواداران به ورزشگاه نمی آیند گفت: من کاملا به آنها حق می دهم اگر من هم حجای آنها بودم به ورشگاه نمی آمد. وقتی آنها ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان حقوق می گیرند و برای دیدن یک بازی باید چیزی بالغ بر ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان هزینه کنند آیا به نظر شما منطقی است از خرج خانواده خود بزنند و برای تماشای فوتبال به ورزشگاه بیایند.

وی افزود: مسئولین باید برای جذب تماشاگران به ورزشگاه مسابقات را رایگان کنند تا مردم با علاقه بیشتری به ورزشگاه بیاید.

مدافع استقلال در پایان و در پاسخ به این سئوال که آیا تعطیلی لیگ به خاطر اردوی تیم ملی امید درست است یا خیر، خاطرنشان کرد: من در این خصوص نمی توانم نظری بدهم و این را از مسئولین سئوال کنید.